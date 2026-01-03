"Tigre" Aguilar es el técnico de El Carmen Basket

Mariano "Tigre" Aguilar asumirá la conducción de El Carmen Basket en lugar de Daniel Luna. El propio entrenador, reciente paso por Sport Club Cañadense, confirmó ayer la noticia.

El DT llegará en las próximas horas a Jujuy y comenzará de inmediato con el armado del plantel que afrontará la Liga Federal, en un proyecto que se extendería por una o dos temporadas. Aguilar manifestó su satisfacción por este nuevo desafío, destacando el buen recibimiento por parte de la institución jujeña.

Aguilar, oriundo de Campana (Buenos Aires), cuenta con una amplia trayectoria en el básquet argentino e internacional, habiendo dirigido en la Liga Nacional, en el exterior y en distintos clubes del país. Su experiencia más reciente incluye pasos por Bolivia y por equipos de competencias nacionales.

De esta manera, el "Tigre" Aguilar inicia una nueva etapa de su carrera en el norte argentino, sumándose a un proyecto deportivo que buscará ser protagonista en la categoría.

La Confederación Argentina de Básquet, a través de su Departamento de Competencias, informó los primeros detalles de lo que será la edición 2026 de La Liga Federal, el certamen más grande y federal del básquet nacional.

Tendrá su fecha de inicio entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo.

Los equipos inscriptos deben contar con las categorías U11, U13 y U15 en la rama femenina, y también tener todas sus categorías de minibásquet y formativas oficialmente registradas en sus torneos de origen.

Los requisitos de Infraestructura y Comunicación para las instituciones participantes también serán de cumplimiento obligatorio.

El 23 del corriente debe realizarse la inscripción de los equipos con los avales correspondientes.

También se comunicó que los planteles de La Liga Federal 2026 podrán estar compuestos por 5 jugadores mayores, 5 jugadores U21 (2005 - 2006) y 2 juveniles (2007 en adelante).