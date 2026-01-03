Se sumó Jaramillo a un Atlético San Pedro reforzado

En declaraciones, Jaramillo manifestó que "ni bien llegué, me sumé a los entrenamientos con la ilusión de aportar mi granito de arena desde donde me toque para poder cumplir el objetivo. Vengo de Pocitos que venimos de quedar afuera en la fase anterior justamente con este gran plantel que tiene buenos jugadores. Cuando me habló el profe (Carlos Morales Santos) me dijo que me tenía en cuenta y que me quería tener y eso fue muy importante porque para todo jugador, es lindo pelear un ascenso así que vengo a aportar para eso".

En otro tramo el zaguero central recordó que "el año pasado me tocó pelear el ascenso con Pocitos y es lindo, pero pasa rápido, por eso hay que tratar de estar concentrado y dar lo mejor posible en cada entrenamiento. Después quedar eliminados tuve un par de entrenamientos particulares y veremos como llegamos, me siento bien y se nota que San Pedro tiene un buen grupo, así que estoy adaptándome", sintetizó.