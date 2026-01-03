21°
Deportes

Miramón regresa al "lobo" platense

Gimnasia La Plata alcanzó un acuerdo con Lille de Francia para el regreso de Ignacio Miramón mediante un préstamo por un año con opción de compra, lo que le permitirá al futbolista de 22 años volver a La Plata tras su paso por Europa y Boca.

Sabado, 03 de enero de 2026 00:00

La dirigencia del "lobo" aceleró las negociaciones en los últimos días y logró destrabar la operación luego de que la propuesta presentada fuera aceptada por el club francés. De esta manera, Miramón regresará a la institución que lo formó a poco más de dos años de haber sido transferido al Lille.

El acuerdo contempla una cesión con cargo hasta diciembre de 2026 y una cláusula vinculada a la cantidad de partidos disputados durante la temporada.

En caso de que el mediocampista juegue el 50 por ciento o menos de los encuentros, Gimnasia deberá abonar un monto adicional previamente establecido. Si alcanza el 70 por ciento o más de participación, ese pago quedará sin efecto.

Miramón tuvo recientemente un paso a préstamo por Boca, donde no logró continuidad y sumó pocos minutos. Su predisposición para regresar a Gimnasia fue un factor clave para que las charlas avanzaran.

 

