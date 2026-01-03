21°
conflictos laborales
ablacion
salud mental
Bàrcena
Investigación
Villa María
Transporte Alternativo
PALPALÁ
Cuyaya
Tilcara
Deportes

Arias es arquero de Newell's

Sabado, 03 de enero de 2026 00:00

Tras cerrar su etapa en Racing, el arquero Gabriel Arias llegó en condición de libre a Newell's y firmará contrato por una temporada para disputar el Torneo Apertura 2026.

El pasado miércoles 31, Arias se despidió de Racing con un extenso mensaje en sus redes sociales: "Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?".

Luego de una larga y exitosa relación con la "academia", Arias afrontará un nuevo desafío en su carrera: arribará este viernes a Rosario para someterse a la revisión médica y, si no surgen inconvenientes, quedará oficialmente vinculado al club "rojinegro".

De esta manera, Newell's cubrirá un puesto clave tras las salidas del costarricense Keylor Navas y Lucas Hoyos, y frente a los rendimientos irregulares de Juan Espínola y Williams Barlasina.

El exRacing se convierte así en el primer refuerzo de Newell's en 2026, en un mercado que todavía está a pleno.

 

