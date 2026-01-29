Mauro Cachi, cada día más cómodo en el "lobo"

La pretemporada al plantel de Gimnasia y Esgrima le va sentando cada día mejor. Por eso Mauro Cachi reconoció que "cada día estoy más cómodo en el club, lo cual me pone contento de haber decidido venir", apuntó.

Mientras se confirmó el horario del partido que tendrá el "lobo" por Copa Argentina, será el 11 de febrero próximo ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el "Martearena" de Salta desde las 21.15, nadie le mezquina al trabajo.

"Nos vamos entendiendo cada vez más dentro de la cancha y eso es importante para el futuro", sostuvo Cachi en un contexto de preparación que atraviesa el equipo "albiceleste" de cara al inicio de la temporada oficial.

En este sentido, destacó que el plantel está "comprendiendo la idea de juego del técnico Hernán Pellerano", con la cual "me siento cada día mejor y muy cómodo", ya que puede mostrar su juego y aportarle al equipo "lo que me piden", subrayó el jugador nacido en General Güemes, Salta.

Por otra parte, ponderó el encuentro amistoso a jugarse contra San Martín de Tucumán el sábado que viene afirmando que "nos servirá para tomar confianza y ritmo para los próximos compromisos que se vienen, ya estuvimos en Córdoba, es importante además para bajar las cargas", opinó.

Sin dudas Cachi sabe que "este es el camino que debemos seguir, con perfil bajo, con humildad pero con el trabajo a conciencia, todos tenemos la misma ilusión que los hinchas, la de ser protagonistas y pelear bien arriba", explicó.

El primer partido oficial del calendario para Gimnasia y Esgrima será por la Copa Argentina, ya que recordemos el inicio de la Primera Nacional será justamente el fin de semana del 13 de febrero venidero.

El "lobo" deberá viajar a Salta para medirse con Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de final en el estadio "Padre Ernesto Martearena", de la Provincia de Salta y a partir de las 21.15 "estamos ansiosos que llegue la fecha, nos quedan dos semanas para el debut y esperamos que sea con una alegría", finalizó.

Hoy Gimnasia continuará con los movimientos físicos, técnicos, con ejercicios de pelota parada, algunos minutos de fútbol atendiendo que mañana viajan rumbo a Tucumán para afrontar el amistoso ante San Martín, será a puertas cerradas. Allí se podrá ver en acción el once que perfila Pellerano para el debut.