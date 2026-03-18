Wanda Nara rompió en llanto al despedir a Maxi López de MasterChef Celebrity

Un momento cargado de emoción se vivió en la semifinal de MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara no pudo contener las lágrimas al despedir a Maxi López, quien culminó su participación en el reality de Telefe.

En un ida y vuelta conmovedor frente a cámaras, Wanda le expresó todo su afecto y reconocimiento: “Muchas veces dije, ‘uy, si esto sale mal, me va a odiar para siempre’. Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también porque disfrutaron mucho tenerte”, comenzó diciendo la ex de Maxi, con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, con lágrimas en los ojos.

“Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar”, agregó, en referencia a la distancia que mantuvo con su pareja, Daniela Christiansson, madre de sus pequeños Elle y Lando.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando hizo referencia a uno de los episodios más delicados de su vida. “En mi momento más difícil estuviste”, dijo, en alusión a su enfermedad, lo que terminó de quebrarla emocionalmente. La frase también impactó en el exfutbolista, que no pudo evitar las lágrimas al escucharla. “Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”, agregó Wanda, sellando un gesto de apoyo mutuo que dejó en evidencia el vínculo actual entre ambos.

Además, la conductora aprovechó para agradecer públicamente a la familia de López y a su actual pareja, Daniela Christiansson. “Le agradezco a tu familia, también a Daniela, que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido”, expresó, reconociendo el esfuerzo que implicó su participación en el reality.

En paralelo, Wanda también puso el foco en un detalle que le resultó significativo: la eliminación conjunta de Maxi López y el Turco Husaín, amigos y excompañeros en River Plate. “Yo quería convencer a Maxi de que se sume a MasterChef. No había manera hasta que le dije ‘está el Turco’. Esa amistad y complicidad de ustedes es única”, recordó, sumando otra capa de emoción a la despedida.