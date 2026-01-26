Las colonias de vacaciones se viven a pleno

Las colonias de vacaciones impulsadas por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se viven con gran entusiasmo en distintos pun‑tos de la ciudad. En escuela “República Francesa”, uno de los quince puntos activos en Alto Comedero, los chicos disfrutaron de juegos predeportivos, circuitos recreativos, actividades físicas guiadas y dinámicas grupales orientadas al compañerismo y el respeto.

Bajo la coordinación del equipo de la Dirección de Deportes y los Líderes Deportivos que realizan su primera experiencia laboral en las colonias, se contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, quién destacó el trabajo territorial y el espíritu de la propuesta “estamos con las colonias en todos los puntos de la ciudad, trabajando con chicos de los distintos sectores, un barrio que creció mucho y donde ya un solo espacio no contiene a todos los vecinos, así que trabajando a través de Líderes Deportivos que hacen su primera experiencia en la colonia”.

Por su parte, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela remarcó la importancia de la articulación entre áreas municipales y la incorporación de nuevos profesionales “esto de los Líderes Deportivos fue una conjunción perfecta entre el plantel de la Dirección de Deportes y estos nuevos contratos que dio apertura el secretario Altea y el intendente Jorge para generar más posibilidad laboral”.

Luego, Benicio Ruiz, Director de Deportes Distrito Alto Comedero, destacó que “tanto la participación como la convocatoria de los chicos en estas colonias de vacaciones municipales 2026 en este distrito superaron ampliamente nuestras expectativas, ya que alrededor de 1.000 inscriptos distribuidos en 16 puntos que participan de paseos, cine, pileta, actividades deportivas, recreativas y lúdicas en el marco de la diversión y alegría que día a día vemos reflejado en cada uno de los pequeños”, y agradeció al Intendente Raúl Jorge, al secretario de Desarrollo Humano por el constante apoyo.