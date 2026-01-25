Gran cierre de la colonia del barrio Coronel Arias

Las colonias de vacaciones del barrio Coronel Arias de la capital jujeña, llevan más de 30 años de vigencia. Se trata de un espacio de esparcimiento y recreación, donde se llevan a cabo actividades tanto deportivas, como de convivencia.

Actualmente están dirigidas por los profesores Hugo Choque, Luna Choque y Enrique Rosales, quienes cumplen el legado de su fundador, el profesor Luis Pereyra, quien creó este espacio de contención para niños y adolescentes, desde hace un tiempo.

"Estamos concluyendo las actividades de la colonia de verano que empezaron los primeros días de enero y para coronarlas, la semana que viene nos vamos de campamento a la localidad de Huacalera. Estoy seguro que va a ser una experiencia única para la mayoría de los chicos, ya que muchos de ellos no han tenido la posibilidad de salir de casa y realizar actividades de supervivencia. Ha sido un mes intenso, que por suerte como todos los años, contamos con una importante aceptación por parte de los padres del barrio, que confían en nosotros y nos permiten compartir con los chicos distintas actividades, tanto deportivas como recreativas, pero además tratamos de transmitirles valores, como el respeto y la solidaridad", dijo el profesor Hugo Choque.