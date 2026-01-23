Tercera victoria consecutiva de Jujuy Básquet

Trabajó pero terminó festejando. La noche del miércoles, ante un importante marco de público, Jujuy Básquet se impuso ante Fusión Riojana 84-73 en el estadio "Federación" en encuentro correspondiente a una nueva fecha de LaLiga Argentina por la Conferencia Norte, con el control de Sebastián Vasallo y Nicolás D´Anna.

Los parciales fueron 21-21, 38-47, 64-64 y 84-73 a favor del dueño de casa.

Desde el inicio hasta el final, todo fue parejo.

El primer parcial alternaron puntos ambos equipos, con mucho despliegue físico por las transiciones rápidas que sendos entrenaron apostaron. Por eso se fueron al descanso corto igualados en 21.

Sin embargo en el segundo "chico" fue la "fusión" el que tomó la iniciativa, con un buen trabajo de Rama y Vergara, la fuerza de Abeiro bajo las tablas, comenzó a sacar diferencias.

Los "cóndores" ajustaron la defensa y comenzaron a acortar el score hasta lograr la igualdad en 33 cuando quedaban cuatro minutos para el final.

Mario Vildoza, DT de los riojanos, pidió tiempo muerto, ajustó ideas y le dio el resultado esperado, porque otra vez con presión y contundencia, se puso arriba en los números cerrando el primer tiempo 47 a 38.

El tercer cuarto fue similar, se invirtieron las falencias y el goleo, los jujeños con Marini en la conducción y los bueno tiros desde el perímetro de Roca, máximo anotador de la noche con 27 puntos, y Stehli, pusieron al local en partido con un parcial de 26-17, para quedar 64 a 64 .

Y el final fue, como ya es una costumbre de Jujuy Básquet, para el "infarto".

Porque comenzó con un parcial de 9-0, Fusión Riojana con fuerza intentó acercarse en el marcador quedando a tiro de poder igualar cuando quedaban 4 minutos para el cierre.

Pero en las últimas bolas, un triple de Stehli y otro de Roca, le dieron aire a los dirigidos por Guillermo Tasso que terminaron festejando 84-73 su tercer triunfo consecutivo.

El domingo Jujuy Básquet buscará seguir por su bien andar otra vez de local ante Rivadavia de Mendoza, intentando ganar para cerrar de la mejor manera la seguidillas de partidos disputado en la "Federación", donde la gente siempre se hace sentir.