Boca hoy se mide con Olimpia en San Nicolás

Boca se enfrentará con Olimpia de Paraguay, en un encuentro amistoso que marcará el final de la pretemporada antes del inicio del Torneo Apertura.

El partido se llevará a cabo hoy a partir de las 21 en el estadio "Único" de San Nicolás, que tiene capacidad para 25 mil espectadores, y se podrá ver a través de Disney+.

Boca llega a este encuentro en la recta final de la pretemporada y durante un mercado de pases que roza el papelón, ya que todavía no pudo cerrar ninguna incorporación.

El jugador que está más cerca de llegar al "Xeneize" es el extremo colombiano Marino Hinestroza, quien luego de varios idas y vueltas entre Boca y Atlético Nacional ya tendría todo listo para finalmente poner la firma en el club de La Ribera.

Otro jugador en el que mostró interés durante los últimos días la dirigencia de Boca fue el delantero Ezequiel "Chimy" Ávila, aunque actualmente está en el Betis de España y su salida de dicha institución es muy complicada.

Este será el segundo partido en la pretemporada de Boca, que el último miércoles igualó sin goles en un pobre amistoso ante Millonarios de Colombia donde se homenajeó al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien falleció hace pocos meses.

Según se supo por fuentes cercanas al club, el director técnico de Boca, Claudio Úbeda, ya tendría definido el 11 titular para el partido.

En el arco estará Agustín Marchesín, mientras que en la defensa dirán presente Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Más adelante, en la mitad de la cancha, los titulares serían el español Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado.

Finalmente, la delantera estaría conformada por Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel "Changuito" Zeballos, este último de altísimo nivel a finales del 2025.

Se prueba Racing Club

Racing se enfrentará con la Universidad de Chile, en un encuentro que marcará el final de su pretemporada antes del inicio de la competencia oficial, que será el próximo fin de semana.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19 en el estadio "Ester Roa Rebolledo" de la ciudad chilena de Concepción, que tiene capacidad para 30 mil espectadores. El interesante cruce se podrá ver a través de Disney+.

Este será el segundo amistoso de pretemporada para Racing, que el pasado miércoles le ganó 2 a 1 a Sportivo Ameliano de Paraguay con goles de Adrián "Maravilla" Martínez y Valentín Carboni.

De cara a este encuentro, el director técnico Gustavo Costas tendría decidido poner a sus mejores hombres.

Cetré se expresó

El colombiano Edwin Cetré salió a aclarar públicamente su situación y desmintió a su propio representante luego de que se lo vinculara con River a partir de una declaración que generó repercusión.

El atacante negó haber manifestado un deseo personal de jugar en el club de Núñez y buscó cerrar la polémica con un mensaje directo sobre su presente en Estudiantes de La Plata.