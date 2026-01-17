El salteño Luciano Benavidez ganó el Dakar en categoría motos

Este viernes se lo notó con fe a Luciano Benavides. Pese a perder el liderazgo en la categoría motos del Rally Dakar y sabiendo de los 3.20 minutos que le había sacado Ricky Brabec (Honda), no tuvo nada que perder. “La carrera hay que correrla y hay que terminarla, así que todavía faltan 100 kilómetros”, lanzó y esa confianza lo llevó a salir a matar o morir para alcanzar en los tiempos al estadounidense y luego sacar un margen para llevarse su primera victoria en la carrera más dura del mundo. En su noveno intento, lo consiguió a bordo de su KTM del equipo oficial y junto con su hermano Kevin, son los únicos dos sudamericanos en imponerse en la categoría reina en el evento madre de Rally Raid.

El desenlace del Dakar 2026 resultó impredecible hasta el último kilómetro. Luciano Benavides alcanzó la consagración en la categoría motos luego de arrebatarle la victoria a Ricky Brabec por apenas dos segundos, la diferencia más exigua registrada en la historia de la competencia. Brabec afrontó la etapa final con 3:20 minutos de ventaja y todo bajo control, pero un error de navegación a pocos kilómetros de la meta permitió que Benavides, sin resignar ritmo, lograra el milagro y se quedara con el triunfo. La definición se inscribió como una de las más ajustadas y dramáticas que vivió el Dakar en su historia reciente.

“Estaba todo casi perdido hasta el final. Faltaban tres kilómetros para la llegada y yo tenía la sensación de que podía ganar, no sé por qué, por más que ya casi Ricky estaba en la meta. Y al final había que tomar una pista arriba entre dos lagos. Yo he tomado la pista buena y cuando he empezado sobre la pista, he visto que Ricky volvía en contramano, pero por otra pista al costado. No podía cruzarse porque había agua, entonces no se podía. Así que primero dije: ‘No puede ser que sea él’. La probabilidad era casi imposible”, le relató a Infobae sobre esa electrizante definición.

Lo hecho por Benavides va más allá de lo deportivo. El salteño de 30 años llegó con lo justo a la 48ª edición de este evento ya que el 10 de octubre pasado sufrió una caída en el Rally de Marruecos, en la última fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid. Se rompió la rodilla y clavícula izquierda. Los médicos que consultó le recomendaron operarse, pero eso lo habría dejado afuera de las carreras hasta abril y por ende se hubiese perdido el Rally Dakar. Pero tuvo una milagrosa recuperación gracias a uno elementos importados por su hermano, Kevin, que según explicó el padre de ambos a Infobae le permitió llegar a Luciano en condiciones de poder correr. Sin embargo, los dolores siguieron y pese a ello llegó a Arabia Saudita.

Aunque nada fue fácil. En el shakedown, que es una última prueba antes del inicio de la carrera en la que se chequea que todo esté bien en los vehículos, en una sesión de fotos con la escudería KTM, Benavides agarró una piedra, sufrió otra caída en la que se lastimó la rodilla rota y se rompió los meniscos. Le costó caminar y en esas condiciones al otro día largó el prólogo en el que fue cuarto y lo definió como su mejor actuación en esa mini etapa de 22 kilómetros. Luego fue: quinto en la primera etapa, noveno en la segunda, cuarto en la tercera, séptimo en la cuarta y en la quinta se llevó su primer triunfo. No pudo repetir en la siguiente en la que resultó sexto. Luego logró otras dos victorias en la séptima y octava, ésta en una memorable actuación luego de largar primero y tener que “barrer” la pista como se dice en la jerga, ya que sacó con su moto las piedras y armó la huella para el resto. En la novena fue noveno, tercero en la décima, cuarto en la undécima, segundo en la decimosegunda y este sábado cruzó la meta, lo que le alcanzó para llevarse la victoria en la clasificación general.

Luciano por primera vez corrió el Rally Dakar sin su hermano, quien debido a las lesiones se retiró de las motos luego de haber ganado dos veces la mítica carrera, en 2021 (Honda) y 2023 (KTM). Durante 2025 trabajó mucho el factor mental con su psicólogo, Gustavo Ruiz, quien lo acompaña desde 2019 y es el mismo profesional que tiene Franco Colapinto.

En Medio Oriente se lo vio con una mejor impronta al menor de los hermanos salteños y pese a algunos resultados que no fueron los que esperaba, sacó a relucir su superación en medio de las molestias físicas por sus lesiones. Un ejemplo del mérito de Benavides es que, en inferioridad de condiciones físicas, llegó a ir a 160 km/h (el máximo permitido para las motos) durante 20 minutos en medio de las dunas. Una cosa es ir a fondo en un circuito de asfalto, como el MotoGP, por ejemplo, pero dar el máximo en los terrenos (de todo tipo) por los que atraviesa una carrera de Rally Raid que es a campo traviesa, ya es otra cosa porque allí la moto sufre saltos, movimientos, si hay una caída no llega un equipo de rescate en segundos y es el propio piloto el que debe reaccionar por su salud o esperar que sus colegas lo ayuden, en la categoría más peligrosa del Rally Dakar con 24 competidores que perdieron la vida a lo largo de las 47 ediciones anteriores.

En el aspecto mental, le confesó a Infobae que uno de sus cambios principales fue “dejar de mirar al resto y sus resultados y enfocarme en mí”. No se desesperó ante algunas caídas, o terminar con el neumático trasero desbandado. Fue resiliente aún en competencia. Tuvo autocrítica para reconocer sus errores, pero también subrayó sus aciertos que fue dar el 110 por ciento desde el minuto uno. Fue hasta donde pudo y mucho más. Aunque también reconoció la superioridad de Brabec, con quien no temió entrar en polémicas cuando el estadounidense especuló y perdió tiempo a propósito en la etapa 11, lo que le valió largar detrás del argentino al siguiente día y tener una pista más limpia.

El viernes Brabec se había aprovechado de su estrategia y ganó la penúltima etapa en la que le arrebató el mando en la clasificación general a Benavides y llegaron a la definición con 3.20 minutos a favor del norteamericano. El trámite estuvo prácticamente liquidado ayer, pero Luciano no perdió las esperanzas, siguió creyendo en sí mismo y este sábado salió a darlo todo. Logró alcanzar y superar al californiano para llevarse el triunfo que tanto soñó. Dejó en claro que está a la altura de los mejores pilotos del mundo de Rally Raid, donde supo ser campeón ecuménico en 2023. Pero ganar el Rally Dakar es lo que más quieren los que están en la élite de las dos ruedas, como es el caso de Luciano.

El título conseguido por el salteño es el número 12 para la Argentina en 17 ediciones desde 2010: 2 de su hermano Kevin, en Motos (2021 y 2022). 3 de Marcos Patronelli (2010, 2013 y 2016) y 2 de su hermano Alejandro (2011 y 2012) en Cuatriciclos. 2 de Nicolás Cavigliasso, uno en Cuatriciclos (2019) y otro en la Challenger (2025). 2 de Manuel Andújar en Cuatriciclos (2021 y 2024).

El triunfo de Benavides constituye el décimo podio sudamericano en motos luego de los tres de su hermano Kevin (2 victorias y un segundo puesto), y los chilenos, Pablo Quintanilla (2 segundos puestos y un tercero), Francisco Chaleco López (2 terceros puestos), y Carlo De Gavardo (un tercer puesto).

Luciano Benavides hizo realidad su sueño en su novena presencia en el Rally Dakar, donde entre una veintena de pilotos oficiales, por méritos propios llegó a una final de a dos. Volverá a Argentina donde tiene programada la operación de su rodilla izquierda y si bien se perderá la segunda fecha del Campeonato Mundial que será del 17 al 22 de marzo en Portugal, sumó puntos importantes y apuesta a su retorno frente a su gente, en la tercera fecha que será en el Desafío Ruta 40, del 24 al 29 de mayo. Luego disputará el resto del certamen, que será otra preparación para la próxima cita de la carrera más dura del mundo dentro de un año, cuando buscará revalidar su título.