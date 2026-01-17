Arroyo es baja para la final de ida en Talleres

Hoy después del almuerzo viajará el plantel de Talleres a Tucumán para afrontar la final de ida de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur ante el "rojo" de Villa Alem que se disputará mañana desde las 17 en el estadio del conjunto tucumano sin la presencia del público visitante por disposición policial. La serie comenzará con el arbitraje del salteño Aníbal Alfaro que estará secundado por Facundo Gutiérrez Volo y Mauricio Colparis, el 4to árbitro será Santiago Figueroa. La misma concluirá el fin de semana siguiente en el estadio "Plinio Zabala", donde se definirá el pase a la siguiente instancia con otro clasificado a partido único que coronará el club ascendido al Federal A.

Maki Salces entrenó y mostró mejorías en su rodilla, pero es una incógnita si el volante del "expreso" estará o no disponible.

Ambos duelos se jugará sin público visitante y además la novedad en lo futbolístico para el DT Víctor Nazareno Godoy es que no podrá contar con Mariano Arroyo que llegó a la 5ta amarilla y deberá purgar una fecha. Los posibles reemplazantes son Omar Castaño que se sumó hace pocos días o bien Lucas Caballero o Jiménez.

El presidente del "expreso", José Luis Benedetto, confirmó que: "Estamos en contacto permanente con la dirigencia de Tucumán, la relación es muy buena, pero lamentablemente tenemos que confirmar que no va a haber público visitante por una disposición policial", explicó. En ese sentido, aclaró que: "Cuando vengan ellos, será exactamente igual, sin visitantes, porque es una práctica que se está cumpliendo en este tipo de campeonato".

Benedetto se mostró confiado: "La idea es tratar de sacar un buen resultado allá, aunque sea un empate o, si se puede, una victoria, para definir acá en Perico", sostuvo.

Se generó una polémica en torno a Tucumán Central tras vencer en la vuelta a Boroquímica y en su regreso al "Jardín de la República" en el colectivo los jugadores posaron para una foto, uno con un revolver. Por ese motivo, la dirigencia hizo un comunicado: "A raíz de la viralización y comentarios, nos vemos obligados a aclarar que se trató de un momento de celebración en un ámbito privado y que fue mal interpretado. Queremos remarcar que las armas eran de juguetes, y que no hubo mala intención".