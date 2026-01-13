Talleres está a 3 escalones de hacer realidad su sueño

Jerarquía y regularidad. El "expreso" vive un momento de efervescencia y no es para menos luego de haber clasificado a la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 luego de vencer 2 a 0 de visitante a Atlético San Pedro, reafirmando lo realizado en Perico con idéntico marcador y nivel de juego. Sin descanso, Talleres el domingo en el "Jardín de la República", horario y escenario a confirmar, se medirá en la ida con Tucumán Central, que viene de eliminar y remontarle el resultado a Boroquímica en Campo Quijano.

Entre los puntos altos del "expreso" encabeza el arquero Pablo Fernández que las veces que se lo exigió en semifinal respondió con lucidez y eso es una garantía para el técnico Víctor Nazareno Godoy que pese a sufrir algunos desacoples en la zaga pudo compensarlo con el "timing" y rudeza de Arroyo, Huichulef y Ruiz que mostraron solidez aunque con Cardozo más aislado en esa labor, pero firme en su actitud de marcar o ser salida.

En el medio campo el tucumano Nicolás Herrera, ya lo demostró en su debut en la ida en Perico y ahora reafirmó esa verticalidad y visión para cambiar de ritmo o de frente con la pelota como fue en el gol de Ruiz. Después la dupla Morales y Tarcaya, le costó más en la revancha luchar con Velázquez y Ponce, es que el desgaste físico de correr y marcar sin pelota es un trabajo "sucio" pero constante que aún debe pulirse para marcar el tiempo de juego y dominar. Por izquierda, "Pulga" Ruiz está en un nivel de plenitud y madurez, porque no sólo es definidor o asistidor sino que ahora también lo complementó marcando y presionando, lo que requiere un sacrificio extra independientemente de su contextura física.

Y en el ataque, la experiencia de Magno simplifica y a la vez absorbe la presión en esos metros finales para jugar y convertir. Y la referencia del área, Brylko, hasta ahora luchó de espaldas al arco cada pelota como la última, pero desde el banco ingresó Rivero y selló el triunfo con su cuota goleadora para decir presente.

El técnico Víctor Nazareno Godoy al consumarse la victoria dijo que "es hermoso este triunfo, lo trabajamos así en la semana, sabíamos que se iba a dar así, pudo ser más amplio pero desaprovechamos situaciones en el final. Ellos se nos iban a venir e iban a dejar espacios y así vino el primer gol de 'Pulga'. Después manejamos bien los espacios. Contento porque dejamos afuera al rival más complicado que enfrentamos. Hay que tener los pies sobre la tierra, tenemos 2 partidos con un rival que tiene buenos jugadores, pero vamos por una ilusión y un gran sueño".