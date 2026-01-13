4.000 chicos participan en Capital

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició oficialmente la Colonia de Vacaciones de verano 2026 en la pista de patinaje "Miguel Ángel Rossano" del Centro Deportivo Nº1, del parque San Martín, con la participación de más de 4.000 niños y niñas de distintos barrios de la ciudad. Durante esta temporada, los pequeños podrán disfrutar de actividades recreativas, deportivas, culturales y acuáticas en un espacio pensado para el juego, el aprendizaje y el encuentro.

En la apertura, también se incorporó nuevo equipamiento destinado a enriquecer la experiencia de los niños: pelotas, flotadores, elementos para juegos de agua, sillas gamer y otros recursos que permitirán el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas adaptadas a cada grupo.

En este sentido, el Intendente "Chuli" Jorge dio la bienvenida a los cientos de chicos que se acercaron a participar de las colonias de vacaciones, y resaltó "ver sus sonrisas y entusiasmo es realmente contagioso que reafirma el compromiso de la Municipalidad con una política activa y cercana a la comunidad, brindando contención, recreación y generando espacios sanos".

También se refirió al disfrute a pleno de un renovado natatorio "Guillermo Poma", "que cuenta con vestuarios y baños en óptimas condiciones, permitiendo el uso total de la infraestructura en la zona del Parque San Martín. Además, las colonias de vacaciones se extienden en simultáneo en los distintos centros deportivos municipales, alcanzando a más de 10 barrios de la capital", puntualizó el Intendente Jorge.

Agregó en este orden, "tener cerca de 4 mil chicos contenidos durante el mes de enero es una enorme satisfacción, que, a pesar de las lluvias, la presencia y participación es constante, aprovechando al máximo las mañanas y tardes con propuestas recreativas y deportivas", resaltó "Chuli" Jorge.

Prosiguió el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, quien se refirió al inicio de una jornada con un acto formal luego de la primera semana de la Colonia de Vacaciones, destacando una gran concurrencia de niños y familias, "por suerte, el clima acompañó durante la mañana, lo que permitió desarrollar plenamente las actividades previstas, juegos, deportes, recreación y mucha participación en las piletas, garantizando una experiencia divertida y segura para todos los chicos".

En la oportunidad, resaltó la entrega de nuevo equipamiento que beneficiará al área de deportes: "la adquisición que fue posible gracias a recursos remanentes de la organización de los Juegos Forja, los cuales se destinaron a la compra de elementos de calidad para seguir fortaleciendo las actividades recreativas y deportivas para niños de la ciudad. Estos equipamientos llegan como una suerte de retribución por el trabajo y el compromiso asumido".