No pudo Jujuy Básquet

El cierre de la primera gira del año para Jujuy Básquet no fue con el resultado que esperaba. El sábado por la noche, en Córdoba, el equipo perdió frente a San Isidro 93-80 en un partido correspondiente a la décima tercera fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

Los parciales fueron 21-20, 44-43, 70-67 y 93-80 a favor del dueño de casa.

Los "cóndores" fueron competitivos ante el puntero y candidato que tiene la Conferencia Norte, ya que cada cuarto fue luchado, con errores y aciertos, un goleo parejo que se definía por detalles. Cómo sucedió con la última bola del primer cuarto que favoreció al local y se fueron al descanso corto 21-20.

Algo similar ocurrió en el segundo parcial, donde el intercambio de puntos terminó con el marcador igualado en 23. Así, se cerró el primer tiempo 44-43.

San Isidro tuvo como punto alto a Jerónimo Suñé. El perimetral se había perdido los últimos dos partidos del 2025 y volvió recargado: fue figura y lideró el goleo del equipo dirigido por Sebastián Porta, registrando 28 puntos. Una pesadilla para Jujuy Básquet.

Sin embargo, el equipo de Guillermo Tasso no se salió del libreto, por eso recién sobre el final del partido, en el último cuarto, San Isidro logró hacer la diferencia justa para sellar la victoria 93-80.

Jujuy Básquet debe dar vuelta la página, ya que tendrá una seguidilla de partidos en casa, cinco en total, que comienza mañana frente a Estudiantes de Tucumán en el estadio "Federación".

Vale recordar que en esta etapa regular cada equipo disputará un total de 32 encuentros hasta marzo 2026, dando paso luego a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar. La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las finales definirán el ascendido a La Liga Nacional.