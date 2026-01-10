19°
10 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

ABOGADO DENUNCIADO
Verano 2026
Legislatura
QUIRÓFANO MÓVIIL
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud
ABOGADO DENUNCIADO
Verano 2026
Legislatura
QUIRÓFANO MÓVIIL
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Morales Santos y la confianza de local

En la antesala de lo que será la semifinal de vuelta del Torneo Regional Federal Amateur, mañana a las 19 en el estadio "Visera de Cemento", Atlético San Pedro recibirá a Talleres que ganó 2 a 0 en la ida disputada en Perico.

Sabado, 10 de enero de 2026 00:00

Por ello el técnico "millonario", Carlos Morales Santos anticipó que "nos preparamos de la mejor manera. Nada extraordinario a lo que veníamos haciendo todo el año. Vamos a tener que tener mucha paciencia. Vamos a tener que tratar de repetir lo que hicimos el domingo pasado y un poquito más, sin los errores, lógico. Pero bueno, los veo bien a los chicos, con ganas de jugar ya", agregando que "yo creo que ellos cuidarán el resultado, más sabiendo que tiene la diferencia de dos goles, pero nosotros siempre nos preocupamos por nosotros. Nos pasó con Pocitos y vamos a tratar de hacer otra noche épica como la que ya hicimos. Es bien sabido que en el fútbol no es merecer", resaltó.

Después adelantó que "será obligado el cambio por la expulsión de 'Peti' González, así que vamos a ver estos días para tener resuelto el problema. Nunca se practican penales, excepto algunos chicos que se quedan. Aquí tuvimos como tres definiciones por penales creo y nunca, nunca hemos practicado", selló. (Juan Pinto).

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD