Morales Santos y la confianza de local

Por ello el técnico "millonario", Carlos Morales Santos anticipó que "nos preparamos de la mejor manera. Nada extraordinario a lo que veníamos haciendo todo el año. Vamos a tener que tener mucha paciencia. Vamos a tener que tratar de repetir lo que hicimos el domingo pasado y un poquito más, sin los errores, lógico. Pero bueno, los veo bien a los chicos, con ganas de jugar ya", agregando que "yo creo que ellos cuidarán el resultado, más sabiendo que tiene la diferencia de dos goles, pero nosotros siempre nos preocupamos por nosotros. Nos pasó con Pocitos y vamos a tratar de hacer otra noche épica como la que ya hicimos. Es bien sabido que en el fútbol no es merecer", resaltó.
Después adelantó que "será obligado el cambio por la expulsión de 'Peti' González, así que vamos a ver estos días para tener resuelto el problema. Nunca se practican penales, excepto algunos chicos que se quedan. Aquí tuvimos como tres definiciones por penales creo y nunca, nunca hemos practicado", selló. (Juan Pinto).