Módolo: "Estoy convencido de lo que venimos haciendo"

Matías Módolo, entrenador de Gimnasia y Esgirma, habló con El Tribuno de Jujuy en Mendoza, luego de la dura derrota en manos del "lobo" cuyano por la fecha 30 de la Primera Nacional.

Haciendo un análisis en caliente del duelo perdido en el estadio "Víctor Legrotaglie", el entrenador sostuvo que "se valora la entrega, el compromiso y el buen rendimiento de los muchachos que venían sin ritmo porque había mucha incertidumbre de cómo iban a reaccionar". Y siguió: "En el aspecto defensivo lo hicimos muy bien, pero nos faltó complementar con el aspecto de construcción, de transiciones, de ataque, creo que ahí no estuvimos tan precisos".

Ante la pregunta de si estaba enojado luego de que se le escapara el empate a Gimnasia al final del partido ante su homónimo mendocino, el entrevistado manifestó que "cuando conducís no podés ser reaccionario, no si enojado, pero estoy con un sabor amargo porque no pudimos lograr el objetivo que nos propusimos el domingo".

No obstante, el exDT de Deportivo Riestra dijo que "estoy muy orgulloso y convencido de lo que venimos haciendo. O sea, la película sigue".

Tratando de pasar página lo más rápido posible, el entrenador "albiceleste" consideró que "hay que remotivarnos para el partido que viene".

Lo que se le aproxima al "lobo" es el duelo frente a Nueva Chicago este fin de semana en Mataderos.

Teniendo en cuenta en que se le pueden sumar más bajas en la defensa de las que ya tienen (Sánchez salió lesionado y fue reemplazado ante Gimnasia de Mendoza), Módolo confesó: "Cuando vos tenés tantas adversidades, te tenés que unir y dejar la vida y el corazón por ahí sin importar demasiado las formas".

En alusión al aspecto de juego que se pulirá con más fuerza en los entrenamientos para el próximo duelo frente al "torito", el técnico afirmó: "La contundencia te soluciona todo". Es que teniendo en cuenta los malabares que el entrenador debe hacer para armar la defensa, Gimnasia no se puede permitir no concretar en el arco rival, entendiendo quizás que al colaborar fuertemente los 11 en el aspecto defensivo, escasearán las chances netas de gol y es por eso que la contundencia lo debe ser todo en este tramo final del campeonato que lo tiene al club de calle Humahuaca como escolta de su homónimo mendocino a solo 2 puntos faltando 12 por jugarse en etapa regular de la Primera Nacional.