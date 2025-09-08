Mendoza, provincia que respira fútbol

No todo fue el más que importante cruce entre los Gimnasia en Mendoza. A pesar del trascendental choque que se dio ayer con aroma de final, en esta provincia cuyana hubo otros focos futboleros y no menos pasionales del que ocurrió en el "Víctor Legrotaglie"

Apenas se empieza a arribar a la capital mendocina, a escasos kilómetros de esta, se puede ver la pasión de uno de los clubes más populares de esta provincia. La ciudad de Las Heras a un costado de la ruta nacional 40, recibe a algunos de los visitantes que llegan desde el norte. Esta localidad "pegada" a la capital provincial cobija a Huracán, que ayer jugó su compromiso como local frente a Santamarina por la Reválida del federal A. El "globo" lasherino tiene una convocatoria verdaderamente envidiable y eso se nota hasta en la misma capital.

Otro foco donde la pelota rodó fue hacia el norte, allí San Martín se cruzó con Gutiérrez, también por la Reválida. El "chacarero" que supo jugar en la B Nacional por los 2000 es un histórico que quiere regresar y que también cuenta con un apoyo popular admirable.

Por su lado, lamentablemente, Gutiérrez jugó para cumplir debido a que hace unas semanas fue condenado al descenso al Regional.

Así transcurrió una jornada dominical a puro fútbol, realmente pasión de multitudes en esta provincia cuyana, que como si fuera poco se dio el lujo de prescindir de la actividad de sus dos representantes en la máxima categoría de nuestro fútbol argentino, la referencia para Godoy Cruz e Independiente Rivadavia quienes no jugaron el torneo doméstico por desarrollarse a nivel Fifa, la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Hinchas jujeños

Los hinchas del "lobo" dijeron presente en Mendoza. El Tribuno de Jujuy se cruzó en el ingreso con varios simpatizantes que decidieron viajar hasta el Cuyo para ver y alentar, por lo bajo, al equipo de sus amores. El "grueso" de los simpatizantes arribó desde La Rioja, ya que existe una importante cantidad de estudiantes de nuestra provincia que se están formando en la universidad de la mencionada ciudad. También charlamos con un "fana" que arribó desde Jujuy a primera hora y anoche ya estaba preparando la vuelta, porque sólo había conseguido autorización para faltar media jornada. Así es la pasión del hincha que por el club que ama "invierte" su dinero para poder viajar, corriendo riesgo inclusive que no lo dejen entrar porque todavía sigue la prohibición vigente sobre la no presencia de visitantes en los estadios argentinos. Pero los "albicelestes" acompañan siempre.

(Diego Suarez).

Gagliardi, el verdugo para el “cuervo”

Alejandro Gagliardi, quien hace tres años tuvo un paso sin pena ni gloria en Gimnasia de Jujuy, es ahora el máximo goleador de la Primera Nacional con 17 gritos. El “Gordo” viene de marcarle ayer a Central Norte en Salta. Abrió la cuenta para Agropecuario y Diego Vázquez, que ingresó en el complemento, marcó el dos a cero final.

El “cuervo”, que evitó la pérdida de la categoría en su primer año tras regresar a la Primera Nacional, había sido derrotado en la jornada pasada en Jujuy y no supo recuperarse del golpe, cayendo ahora en casa. Los otros marcadores registrados en la víspera son los siguientes. Mitre de Santiago del Estero 1 (Rosales) Defensores de Belgrano 2 (Massacccesi y González); Racing de Córdoba 1 (Machado) Patronato 0; Chaco For Ever 0 Chacarita Juniors 0; Deportivo Madryn 1 (Martínez) Los Andes 0. Precisamente con el triunfo de los sureños en casa pudieron recuperar la punta de la Zona A a cuatro fechas del cierre del campeonato. El “aurinegro” suma 53 unidades, Atlanta 51 y San Miguel 45. Mientras que en el grupo B lidera Gimnasia de Mendoza con 56, el “lobo” quedó con 54 y Morón tiene 53.