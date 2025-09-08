Se sumaron juveniles

Jujuy Básquet sumó seis juveniles de cara a la próxima temporada de La Liga Argentina. Los talentos que llegan de distintos clubes de la provincia, formarán parte del equipo en la categoría ascenso.

Leonardo Segovia, ala pivot de 17 años nacido en Santa Clara, Marcos Rivera, alero de 17 años mide 1.78, Leonel Ponce de 18 años, juega de ala pivot con 1.90, Matías Gutiérrez, 17 años, base, mide 1.72, Víctor Leaño, 16 años, alero de 1.88 y Thiago Nistal, 1.90, alero de 15 años, van a formar parte de la lista de buena fe de los "cóndores".

Un paso fundamental para este grupo de jugadores que fueron tenidos en cuenta por el entrenador Guillermo Tasso, haciendo una apuesta fundamental al semillero de la provincia, "claro que son los primeros nombres que esperemos sean muchos más en el futuro", precisó Gustavo Lamas.

El dirigente de la Federación Jujeña de Básquet dijo que "el proyecto continúa creciendo, estos chicos en el futuro van a jugar en la Liga Argentina y en el extranjero, son jugadores que tienen muchas condiciones", subrayó.

Lamas, contó que "sumarlos al equipo de Jujuy Básquet es visibilizar el talento que tenemos en la provincia, ahora ellos tendrán que seguir trabajando y mucho, a conciencia, como profesionales para mantenerse en el equipo y cuando el entrenador los necesiten puedan dar el salto y debutar", opinó.

Sin dudas que los juveniles son un ejemplo a seguir por el resto de los jugadores de las distintas ligas de la provincia, porque muestra a las claras que se está constantemente observando a los chicos "apuntamos a tener en el futuro uno, dos, tres, jugadores jujeños en el equipo titular de Jujuy Básquet, para ello vamos a seguir trabajando", y resaltó que "son chicos que llegaron de Villa San Martín, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, de Santa Clara".

De a poco, Jujuy Básquet va tomando forma, "contamos prácticamente con el plantel completo, nos queda anunciar un par de jugadores más que estamos evaluando, pero ya tenemos la mayoría de los jugadores que van a competir en la próxima Liga Argentina", finalizó Gustavo Lamas.