7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
TREKKING

Se viene “Conociendo la Pachamama 2025”

La propuesta incluye diferentes circuitos en Tilcara.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:00
NUEVA CONVOCATORIA

Aprovechando el fin de semana largo del 21 a 24 del noviembre se concretará la 18º edición de la "Expedición Conociendo la Pachamama" en Tilcara.

Aprovechando el fin de semana largo del 21 a 24 del noviembre se concretará la 18º edición de la "Expedición Conociendo la Pachamama" en Tilcara.

Las inscripciones adelantadas se reciben hasta el próximo miércoles en la página oficial de ecoatletas, entidad que organiza esta actividad al aire libre.

Confirmaron la presencia de atletas de Paraguay, Uruguay, Venezuela y España, al igual que de 17 provincias argentinas, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, de Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Habrá competencia de ultra trail y trekking en las distancias 200K, 160K ó 100K; 70K, 50K ó 35K; 20K ó 10K. Seis de estas rutas incluyen en su recorrido a la Capilla de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral, Tilcara.

Una de aventura en un lugar único por su bellaza natural, pero con la tecnología actual, transitando senderos ancestrales e icónicos, con vistas maravillosas, visitando capillas y lugares históricos.

Se trata de una cita imperdible.

 

