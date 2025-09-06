Morón ganó y es escolta del "lobo"

Con esta victoria, Morón escaló al segundo lugar de la Zona B sumando 53 puntos, a la espera de que Gimnasia de Mendoza, quien también tiene la misma cantidad, se enfrente al líder Gimnasia de Jujuy el domingo a las 14.15.

Por el lado de Defensores Unidos, no logra salir de la zona de descenso a pocas fechas de finalizar el torneo y cuenta con 19 puntos, estando en la decimoséptima posición, mientras que Almirante Brown, quien se encuentra por encima de los de Zárate, cuenta con 26 unidades.

Mientras que San Miguel, en condición de local, igualó 1 a 1 ante Almagro en el marco de la Zona A.

El “trueno verde” comenzó ganando desde temprano con un gol del delantero Emanuel Dening a los 14 minutos del primer tiempo.

Aún así, San Miguel no logró aguantar el triunfo y al minuto del complemento el delantero Axel Rodríguez puso el empate definitivo para Almagro tras una asistencia del defensor Martín García.

Y cerrando la jornada, Colegiales se impuso anoche a San Martín de Tucumán 2 a 0.