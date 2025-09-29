Gimnasia y Esgrima clasificó al Reducido

Si bien la bronca por las cuatro derrotas consecutivas y por la consecuente confirmación de que ya no disputará la final por el primer ascenso no pasaron, ayer Gimnasia y Esgrima recibió la buena noticia de que su lugar en el Reducido por el segundo ascenso está confirmado.

El cupo en los playoffs para los de Módolo se confirmó ayer con el empate de Chacarita y el líder Gimnasia de Mendoza.

El "lobo" mendocino, empató 1 a 1 con el "funebrero" ayer por la tarde, en San Martín, por la fecha 33 de la Primera Nacional. Brian Ferreyra puso en ventaja al conjunto cuyano, mientras que Ramiro Costa igualó el marcador.

El equipo mendocino de Ariel Broggi se mantiene puntero de la Zona B, con 60 puntos, y se definirá al finalista por el ascenso en la última jornada. En tanto los de Chacarita intentarán en la fecha final sacar su boleto al Reducido.

Gimnasia recibirá por la última fecha, el próximo domingo desde las 15: 30 a justamente al "funebrero". Para ese encuentro habrá que aguardar la evolución de la gran cantidad de lesionados del plantel que no pudieron estar presentes ante San Telmo, como Endrizzi, Velázquez, Camacho, Cosaro, Sánchez y Duré. Mientras que Palazzo debió ser reemplazado en el entretiempo en la Isla Maciel por un traumatismo en el nervio ciático. Módolo seguramente buscará volver a armar el equipo ideal, atendiendo que en las 4 derrotas al hilo no pudo repetir los 11. La última vez que lo hizo fue en el triunfo contra Central Norte, que reiteró el equipo por tercera vez al hilo. Luego llegaron las suspensiones y problemas físicos , sobre todo.

Será importante también ver el estado del campo de juego del "23 de Agosto" luego de la realización de la Elección Reina Nacional de los Estudiantes el último viernes.

Mientras que deberán cuidarse de no ser amonestados ante el "funebrero" Maidana, con 4 amarillas y Soria y Quintana , con 9. Estos últimos en caso de recibir otra tarjeta deben cumplir dos fechas de suspensión.

El "lobo" busca meterse entre los cinco primeros de la zona para asegurar la localía y ventaja deportiva al menos en la primera fase del Reducido, que es a partido único. El resto de las etapas serán ida y vuelta siempre con ventaja deportiva para el mejor ubicado, salvo en la final que se define desde el punto del penal, en caso de igualdad en los 90 minutos.

Módolo

Matías Módolo, entrenador del "lobo", se mostró con evidentes signos de fastidio a la salida del vestuario de San Telmo. El DT no quiso dar declaraciones a los medios presentes en la Isla Maciel y sólo comentó tras el partido que "no voy a aportar nada al partido, sólo les digo que prendamos sahumerios (sic) para ahuyentar la mala fortuna. No me gusta hablar de la suerte porque es evadir los errores propios, pero existe y esperemos que mejore en el último partido en casa".