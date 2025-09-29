Capacitaron en el barrio Alto Comedero

Buscando potenciar la actividad, en el Multiespacio El Alto, la Dirección del Deportes del barrio Alto Comedero, dependiente de la comuna capitalina, brindó una clínica de básquet 3x3 para deportistas e instructores.

Fue en el marco del encuentro "Bienvenida Primavera" con actividades tendientes a promocionar los hábitos saludables.

También hubo una clase de ritmo y elección de reina, donde participaron doce centros de la comuna.

Al respecto, el director de Deportes del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, resumió, que "tuvimos en Multiespacio el evento denominado Bienvenida Primavera, organizado por el equipo de Móvil Gym de la Dirección General de Deportes; al término de la clase de ritmo los centros deportivos eligieron una reina por la primavera; participaron 12 candidatas, la idea no se trata tanto de elegir la belleza sino con la onda, la calidad de persona, el compañerismo y entender bien el mensaje que venimos pregonando a través de las actividades de los centros deportivos".

A esto agregó que "paralelamente, en el polideportivo, organizamos una clínica de básquet 3×3, algo nuevo para nosotros que si bien tenemos la disciplina en general estamos implementando esta modalidad porque se viene una importante movida del 3×3 a través de la Dirección General de deportes. Nuestros profesores realizaron capacitaciones, no solamente a los chicos sino a otros profesores que se sumaron a este importante evento".

"Yo creo que los multiespacios de la ciudad son lugares de integración, encuentro y socialización; nosotros, con toda la gente y la familia que se acercan organizamos eventos como este, que tienen que ver con la actividad física y bienestar general con la premisa de no al sedentarismo y si a la actividad física", consideró el funcionario comunal a modo de balance.