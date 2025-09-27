El Casino de Palpalá albergará el primer Abierto internacional

Hoy se respirará ajedrez en la ciudad de Palpalá.

La ciudad siderúrgica será testigo del 1º Abierto Internacional de ajedrez "Patrono San Cayetano" que se llevará a cabo desde las 9.30 en el Casino "General San Martín".

La inscripción tiene un costo de $10.000.

Se repartirá la gran suma de $500.000 en efectivo y también se otorgarán trofeos.

El municipio palpaleño, con el intendente Rubén Eduardo Rivarola a la cabeza, colaborará con los trofeos.

Macelo Ríos y Pablo Acosta son los coordinadores de este campeonato que tendrá trebejistas de alto nivel.

El sistema de juego será Suizo de 7 rondas con un ritmo rápido de 15 minutos + 5 segundos.

El cronograma del abierto es el siguiente:

Inscripción: de 9.30 a 10.

Ronda 1: a las 10.30.

Ronda 2: a las 11.30.

Ronda 3: a las 12.30.

Ronda 4: a las 14.30.

Ronda 5: a las 15.30.

Ronda 6: a las 16.30.

Ronda 7: a las 17.30.

Entrega de premios: a las 18.30.

En cuanto al certamen infantil que también se producirá hoy casi simultáneamente al abierto, se disputará en varias categorías (sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14). Empezará a las 11.30 con la Ronda 1.

Marcelo Ríos visitó la redacción de El Tribuno de Jujuy y en la ocasión brindó detalles del torneo de ajedrez.

Sobre la sede del Abierto Internacional, el entrevistado dijo: "Es especial hacerlo en Palpalá porque es uno de los mejores tableros de la provincia y del país".

En mención a lo que vas más allá de la competencia deportiva de hoy en el Casino de Palpalá, Ríos comentó: "Al intendente Rubén Eduardo Rivarola le estamos dejando un proyecto para que se enseñe ajedrez a través del municipio, para que se pueda hacer una escuela municipal de ajedrez que sea social".

Enfatizando sobre uno de los objetivos que se procuran con este torneo internacional, el coordinador y también trebejista señaló: "Queremos fortalecer la región del NOA".