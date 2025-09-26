Se viene remodelación de la sede histórica

Integrantes de la Comisión Directiva del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy y autoridades de la Dirección Provincial de Arquitectura firmaron recientemente un convenio que tiene como objeto la cooperación mutua entre las partes para la ejecución de la obra "Mantenimiento de la sede y albergue del Círculo". Los trabajos a realizar incluyen la remodelación del inmueble ubicado en el barrio Cuyaya y su puesta en funcionamiento. Y el objetivo es mejorar las condiciones del espacio, ampliar su oferta de servicios y fomentar la participación de la comunidad en actividades deportivas y recreativas. Participaron el presidente de la entidad que nuclea a periodistas deportivos de toda la provincia, Daniel Echazú; el vicepresidente Gonzalo Barrientos y el secretario general Fernando Díaz; mientras que por la Dirección Provincial de Arquitectura participaron el director, Horacio Calsina; el jefe Departamento Construcción, Daniel Tejerina y la jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos, Magalí Bin.

Al respecto, Echazú destacó que "es un momento muy especial para todos nosotros. Primero arrancamos -hace cinco años- con el sueño de recuperar nuestra sede social. Fue un camino muy largo, áspero, con intermediaciones en la Justicia de por medio, pero logramos nuestro objetivo y desde hace más de un año y medio que la recuperamos".

Desde el Círculo agradecieron al gobernador Carlos Sadir por el apoyo brindado desde el primer momento; al ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, y al ingeniero Raúl Ulloa, histórico expresidente de Gimnasia, que donó diferentes elementos de construcción y eléctricos para la nueva casa de los periodistas.