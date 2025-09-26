Palpalá epicentro del Nacional mini trampolín 2025

La gestión del intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, apoya todas las iniciativas deportivas con el fin de brindar alternativa y recreación para la comunidad, es así que mañana a partir de las 15 se concretará el Encuentro Nacional de mini trampolín, sin precedentes, en instalaciones del estadio Olímpico Municipal. La iniciativa de Stronger Dance, congregará a entusiastas alumnas y profesoras de esta disciplina provenientes de diversas provincias del país.

Se trata de un encuentro de mini trampolín que no reviste carácter competitivo sino formativo, busca promover la actividad física inclusiva y darle visibilidad a una disciplina que combina el ejercicio cardiovascular con el disfrute de la música. Los participantes tendrán la oportunidad de aprender y perfeccionar técnicas de la mano de destacados profesores de Salta, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Bariloche y Corrientes.

La actividad se desarrollará en el estadio Olímpico de Palpalá, gracias a la colaboración de la Municipalidad de Palpalá que través de la Secretaría de Gobierno dispuso el escenario para que desarrolle la actividad que espera tener una gran concurrencia.

El mini trampolín, explicado por la profesora Liliana Mendoza, quien forma parte del equipo que organiza el evento, Stronger Dance, consiste en "empujar la lona", una acción que difiere del simple salto y que permite una mayor conexión con la música, generando una experiencia de ejercicio "súper cardio". Si bien el foco está en el mini trampolín, el encuentro también incluirá otras modalidades como combate y baile.

Las inscripciones para los que deseen participar se están realizando a través de un bono de contribución de $4.000, cuyo fin es cubrir los gastos que demanda el evento. Los interesados pueden adquirir los bonos contactándose directamente con Liliana Mendoza al número 3885724127.

La opción es sumamente válida para el fin de semana donde los diferentes grupos de entrenamientos dispersos en la provincia podrán ser parte del encuentro.

Una vez más se ratifica que el intendente Rubén Eduardo Rivarola muestra su apoyo constante a todas las actividades deportivas que involucren niños, jóvenes y adultos y en este caso a través de la Dirección de Deportes albergando a alumnos e instructores, cediendo las instalaciones del estadio Olímpico Municipal.