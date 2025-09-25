Adrián Gaspar listo para correr en España

Adrián Gaspar listo para largar en el Campeonato Mundial de Trail Runnig en la ciudad de Canfran, España. El atleta jujeño, campeón argentino, competirá en los 45 kilómetros con el objetivo de pelear los puestos de vanguardia.

Por ser el mejor del país, le significó poder estar en esta competencia mundial de esta disciplina como integrante del seleccionado argentino.

La Confederación Argentina de Atletismo, Cada, anunció que la delegación incluye atletas de todas las modalidades: Kilómetro Vertical, Classic, Short y Long, tanto en damas como en varones, y también en la categoría U20.

Federado en la Federación Jujeña de Atletismo, el gran competidor forma parte además del seleccionado de la provincia y es una de las principales apuestas que posee esta disciplina por resultados y el nivel que tiene.

Además de promocionar el circuito provincial de Trail que viene desarrollando Secretaría de Deportes durante el último año con fechas en cada punto de Jujuy aprovechando la geografía y las bondades naturales que tenemos.

Por ello, Gaspar cuenta con el importante apoyo de Secretaría de Deportes de la provincia, fue justamente presentado como integrante del seleccionado jujeño en la prueba desarrollada en la ciudad de San Pedro de Jujuy dónde con mucho orgullo, anunció que estaría corriendo en España la prueba ecuménica y recibiendo la ropa oficial.

Lo mismo que desde la Federación Jujeña de Atletismo que aprovecharon la oportunidad para destacar el trabajo que se viene realizando desde hace varias temporadas en forma conjunta con el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Secretaría de Deportes, los sponsors Tilcara Hostal, la familia del atleta.

El sábado será el día clave y más esperado por parte de Adrián Gaspar que realizó en el norte de nuestra provincia todo el trabajo físico para llegar al ciento por ciento.