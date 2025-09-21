Se juega el primer encuentro por la final del Anual 2025

Se juegan los primeros 90 minutos de la final del Anual "Marcelo Monasterio" de la Liga Regional. Defensores de Yuto recibe a Central Norte en el estadio "Complejo Municipal".

La "naranja mecánica", viene de eliminar a Mitre de Calilegua, de local a lo largo de la temporada se hizo fuerte, con mucho peso, sobre todo en ataque, logrando un juego dinámico apoyado en el grupo de jugadores que el técnico Ricardo Rodríguez posee ya hace un par de temporadas.

Sin dudas es una ventaja tener la base del equipo, por eso Yuto en los últimos años fue protagonista, siempre llegando a instancias decisivas, no solamente en el certamen doméstico, sino también en Copa Jujuy y Copa Federación respectivamente.

Al frente, Central Norte, dejó en el camino a Unión Calilegua, este año armó un equipo competitivo, con jugadores de trayectoria, jerarquía, que saben de jugar finales, y un cuerpo técnico encabezado por Gustavo Cerpa y Daniel Crespo.

El "cuervo" quiere gritar campeón, por lo tanto saldrá a atacar desde el inicio, con el mismo equipo de la instancia pasada.

Como cada domingo de fútbol en la Liga Regional, se espera un buen marco de público, tanto del lado de Yuto como de Central Norte, por lo que se vivirá una fiesta deportiva en la cual ambos intentarán hacer diferencias para llegar mejor a la revancha.