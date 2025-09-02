Representantes jujeños

Los Adultos Mayores comienzan a competir en Salta. Con gran entusiasmo y alegría desde la Ciudad Cultural partió la delegación de más de 40 deportistas jujeños de distintas localidades para participar de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores hasta el 5 de septiembre. Ya se realizó el acto inaugural el Centro de Convenciones Limache con la presencia de competidores mujeres y varones del país.

Los Adultos Mayores comienzan a competir en Salta. Con gran entusiasmo y alegría desde la Ciudad Cultural partió la delegación de más de 40 deportistas jujeños de distintas localidades para participar de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores hasta el 5 de septiembre. Ya se realizó el acto inaugural el Centro de Convenciones Limache con la presencia de competidores mujeres y varones del país.

Las mismas se llevarán a cabo en distintos escenarios deportivos en los deportes de truco, ajedrez, tejo, tenis de mesa, sapo, newcom, circuito de habilidades motrices, la disciplina orientación, pádel y tenis.

En el lugar de la partida Normando Álvarez García ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo acompañado de Luis Calvetti secretario de Deportes y su equipo de trabajo despidió a la delegación.

"Me tocó ser director provincial de adultos mayores del Ministerio de Salud y haber trabajado con esta población fue una experiencia muy hermosa y lo sigue siendo ahora desde la Secretaría de Deportes", contó Calvetti. El titular de la cartera de deportes agradeció "a nuestro Gobernador Carlos Sadir por el impulso constante con todas las disciplinas deportivas, al Ministro de Gobierno Álvarez García, a todo el equipo del Same, sabiendo que hay provincias que no van a estar en Salta, y Jujuy con mucho esfuerzo va a estar presente y eso es muy importante para nosotros igual que los Juegos Evita a fines de septiembre. Es una decisión seguir apoyando el deporte en todos los rincones de la provincia", cerró.