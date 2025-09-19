El "fortín" se presenta en San Juan

También con la expectativa puesta en dar vuelta de la serie de cuartos de final y avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores de América, Vélez Sarsfield se presenta hoy desde las 19.15 en San Juan para enfrentar a San Martín. El técnico de la "V", Guillermo Barros Schelotto, al igual que su colega de Racing, Gustavo Costas, podrá en cancha una formación alternativa.

La derrota del "fortín" obligará a salir a ganar en Avellaneda para empardar e igualar la serie, forzando la definición a los penales.

Las acciones se podrán ver TNT Premium.

Mientras que más temprano, a las 17, Deportivo Riestra se verá las caras con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Se verá por la señal TNT Premium.

Y finalmente, en el Sur del Gran Buenos Aires, Lanús recibirá al campeón vigente del fútbol argentino, Platense. El encuentro comenzará a las 21.15 con televisación de Espn Premium.

La jornada continuará mañana con este detalle: a las 14.30, Barracas Central vs Sarmiento de Junín; a las 16.45, Unión de Santa Fe vs Independiente Rivadavia de Mendoza; a las 19, Tigre vs Aldosivi de Mar del Plata; a las 21.15, Atlético Tucumán vs River Plate. El domingo proseguirá con cinco encuentros y se cerrará el lunes con dos choques.