°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

salud
PALPALÁ
Onda Estudiantil 2025
Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de abril”
Onda Estudiantil 2025
Municipalidad de San Pedro de Jujuy
Proyecto Makiwan Qarapi Ruwasqa
Expo Frutilla 2025
Cámara de Diputados
Conciencia Animal
salud
PALPALÁ
Onda Estudiantil 2025
Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de abril”
Onda Estudiantil 2025
Municipalidad de San Pedro de Jujuy
Proyecto Makiwan Qarapi Ruwasqa
Expo Frutilla 2025
Cámara de Diputados
Conciencia Animal

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Se firmó importante acuerdo

Gimnasia y Esgrima de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), rubricaron un convenio marco de mutua cooperación, a fin de desarrollar una agenda académica conjunta, enfocada en la formación de recursos humanos del club.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 00:00

En este contexto, se realizarán talleres de capacitación, cursos, diplomaturas y otros módulos relacionados con el deporte.

La firma del convenio estuvo a cargo del presidente de Gimnasia y Esgrima, Walter Morales, y el rector de la Unju, Mario César Bonillo.

Al respecto, Morales enfatizó que "este convenio nos prestigia como institución".

Asimismo, resaltó la importancia de "trabajar en capacitación", iniciativa que derramará "múltiples beneficios sobre nuestros trabajadores, profesores y técnicos".

"El aporte de la Unju será una cuota de jerarquía extra al trabajo que venimos haciendo", aseveró.

Por último, Morales comentó que "la universidad es una institución que quiero y respeto, porque transité años por sus claustros".

Participaron de la firma, los dirigentes, Leandro Meyer, Jorge Muriel de Gimnasia de Jujuy, César Guillermo Farfán y el Coordinador General de comunicación Universitaria, Juan Ezequiel Ozan

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD