Módolo: "Queremos a Jujuy en lo más alto"

El técnico de Gimnasia, Matías Módolo, fue contundente a la hora de hablar del presente: "Seguimos en carrera".

Tras destacar que "queremos a Jujuy en lo más alto", aseguró que plantel, cuerpo técnico y dirigencia "estamos de pie y firmes, convencidos de que el objetivo es posible".

"Seguimos sosteniendo el compromiso y el sueño de pelear el ascenso. Esto que quede claro", enfatizó.

En cuanto a las críticas posteriores a los partidos frente a Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago, reivindicó a sus jugadores subrayando que "nunca faltó actitud" y que "nuestros futbolistas dan el 100% y ponen el corazón".

En otro orden, el conductor albiceleste advirtió que "no nos conformamos con todo lo hecho" y por eso "vamos a más". "Si ganamos los tres partidos que faltan, vamos a pelear el ascenso, por la primera o por la segunda opción", puntualizó.

Profundizó esta línea de pensamiento, indicando que "los tres partidos que vienen son para futbolistas que sepan hacerse cargo de lo que implica pelear un campeonato. Entonces cómo no ser optimistas, cómo no mantener la mentalidad ganadora y cómo no tener confianza".

"El domingo -prosiguió- vamos a llenar la cancha y a hacer un gran partido, mostrándole al país que nos está mirando, como hace mucho no ocurría, lo que es Gimnasia y Esgrima de Jujuy".

Al abordar la paridad que se impone en la Primera Nacional, observó que "no somos el único equipo que no está pudiendo ganar en estas instancias" y consideró que "eso quiere decir algo".

Manifestó que "un gol en los últimos minutos no puede cambiar este largo proceso" y llamó a "pensar en todas las virtudes que tiene el equipo y que tendrá en los partidos que quedan por jugar".

En alusión al ánimo reinante en el grupo, Módolo puntualizó que "en la adversidad fue cuando más mensajes de apoyo recibimos y cuando salimos más fortalecidos" y añadió que "las derrotas consecutivas dolieron el doble por la expectativa". Señaló que "hay que saber capitalizar la derrota" y estimó que "ahora se presenta la oportunidad de demostrar lo que tenemos". Recalcó que "es muy difícil sostener la regularidad que nos trajo a la ubicación en la que estamos" y consignó que "son 30 equipos en disputa y solo dos ascienden, lo cual es muy complicado, caso contrario cualquiera lo haría".

En tono autocrítico, estimó que "nuestras prestaciones en los últimos partidos no fueron las esperadas".

Fue categórico al afirmar que "trabajamos para ganar los partidos con Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago, de hecho en Mataderos terminamos con cuatro delanteros en cancha" y agregó que "cuando no lo hacemos mejor, es porque no nos sale, no se puede o por el rival que hace lo suyo".

Además, explicó que "al tener que hacer cuatro cambios obligados contra el entonces puntero, es lógico perder algo de despliegue, juego y contundencia".

"Es normal que un equipo baje el rendimiento, lo que no es común es perder dos jugadores primordiales en la defensa y que el refuerzo que trajimos en junio se lesione", evaluó y aclaró que "esto es simplemente un análisis, no una excusa".