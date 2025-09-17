Con miras a la Liga Argentina, Jujuy Básquet dio inicio a los trabajos de pretemporada de la mano del entrenador Guillermo Tasso en el estadio "Federación" y con prácticamente todos los refuerzos.

El plantel integrado por Santiago Ibarra, Juan Marini, Francisco Fornes, Santiago Nesman, Ramiro Stehli, Augusto Roveres, Francisco Tarnowyk, Thiago Roca, Bruno Conti, sumado a los juveniles Leonardo Segovia, Marcos Rivera, Leonel Ponce, Matías Gutiérrez, Víctor Leaño, Tiago Nistal, comenzó a buscar la puesta a punto.

Los refuerzos se mostraron más que contentos de poder estar en la provincia y defender los colores de los "cóndores" en la próxima temporada "muy contento de estar aquí, comenzamos con la parte dura de los trabajos físicos, con mucha intensidad y con ganas de prepararnos bien para lo que viene", destacó Bruno Conti.

El base contó que "estamos a pleno, corriendo mucho la cancha con pelota Guille-por el entrenador Guillermo Tasso- es un entrenador que le gusta meter la pelota de entrada, eso está bueno, también estamos haciendo trabajos con el preparador físico, van de la mano, pero es parte de la reparación, es parte de nuestro enfoque para lo que viene, tenemos una preparación larga, no podemos descuidar eso, tenemos que ir día a día sumando cosas nuevas".

Conti valoró que "es un entrenador que constantemente se está actualizando, me encontré con muchas cosas nuevas de las que hacíamos cinco años atrás cuando lo tuve, eso es bueno para mí porque sigo aprendiendo", y agregó "estamos bien, estamos haciendo una gran química de equipo y eso es muy importante".

El flamante jugador de Jujuy Básquet tiene experiencia y evalúa cada movimiento en el equipo "ya todo comienza desde el primer día, hablar con los más chicos, dar el ejemplo a la hora de entrenar, prepararse, de cómo entrenar para la temporada que será dura, me gusta hablar dentro de la cancha, pero siempre que haya algo para corregir y hablar se hace es un conjunto de muchas cosas, vamos a tener muchos viajes, debemos estar al ciento por ciento para una temporada dura, competitiva", subrayó.

Conti conoce al técnico de muchos años "es un vínculo de más de diez años, ya hay un afecto, eso ayuda, cuando me llamó tenía muchas ganas de volver a trabajar y eso es gratificante, pero soy uno más".

Consultado sobre cómo se juega la Liga Argentina, reconoció que "es una categoría muy dinámica, intensa, depende de cada provincia, de cada árbitro de cuanto te deje jugar y cuánto no, de mi experiencia del último año es una de las ligas más competitivas porque regresaron muchos jugadores de afuera y bajaron muchos de liga nacional".

Por último, contó que tiene muchas expectativas, sobre todo porque sabe que Jujuy Básquet juega a estadio lleno "estuve viendo en las redes sociales, eso es siempre un plus para el jugador, sobre todo en esta categoría que no siempre se ve tanta gente en la cancha", concluyó Bruno Conti.