Central Norte le ganó a Unión por penales y clasificó

Central Norte jugará la final del Anual de la Liga Regional "Marcelo Monasterio". Ayer se impuso por penales ante Unión Calilegua 5 a 3 luego de caer 2 a 0 en los 90 minutos y quedar la serie igualada en el estadio "Ernesto Escalante".

En la ida, había ganado el "cuervo" 3 a 1, por lo tanto en la definición por puntos y goles, quedaron empatados, por lo que fueron a la definición desde los doce pasos y ahí los dirigidos por Gustavo Cerpa fueron más efectivos.

Pero antes, sufrió y mucho, porque el "lobo" calilegüense salió a hacer diferencias desde el pitazo inicial sabiendo el resultado que necesitaba y lo consiguió rápidamente con el gol de Vázquez en el primer tiempo cuando los relojes en el estadio de Herminio Arrieta recién marcaban 17 minutos.

Central se replegó intentando buscar los espacios que podía dejar la visita por estar adelantado. Pero le costó, no lograba tener la posesión del balón, aunque por momentos el partido se tornó trabado.

En el complemento, Unión volvió a pegar. Otra vez Velázquez infló las mallas y decretó el 2 a 0 con el cual empardaba la serie de semifinales y le ponía suspenso a la tarde de Libertador General San Martín.

Unión por momentos siguió buscando, pero comenzó a equivocar el camino, abusó de los pelotazos y siempre encontró a la defensa local bien parada, sin perder el orden.

Central, se defendió bien, por momentos con espacios llegó a inquietar a la defensa "albiceleste", pero no estuvo preciso para dar el pase final.

Luego, el juego fue intenso, con varias amonestaciones que detenían el juego demasiadas veces por lo que comenzó a ser aburrido. Hubo miedo a equivocarse por parte de ambos equipos sabiendo que hasta ese momento se definía por los penales.

Central Norte intentó reaccionar con variantes ofensivas, pero no pudo romper el cerco defensivo de Unión, que mantuvo la ventaja hasta el pitazo final.

En la definición desde los doce pasos, Central Norte fue más efectivo marcando por intermedio de Ricci, Ojeda, Cruz, Ruiz y Espinoza, mientras que en Unión convirtieron Rodríguez, Vázquez y Martínez, al tiempo que el arquero Cazón le contuvo el remate a Arébalo.

Tras el encuentro, desde el cuerpo técnico de Central Norte que encabeza Gustavo Cerpa, destacaron el esfuerzo de los jugadores y el apoyo de la hinchada, que se hizo sentir en cada instancia de la serie ilusionándose con poder dar la vuelta olímpica.

"Vamos a trabajar duro esta semana para llegar de la mejor manera a la final. La gente se lo merece", manifestó el "Negro" Cerpa que sabe de finales atendiendo la trayectoria que tiene.

Jujeña: Malvinas, Nieva y Belgrano, festejaron

GENERAL BELGRANO | SE IMPUSO A DEPORTIVO EL CRUCE EN EL ESTADIO “LA TABLADA”.

En el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura, de la Liga Jujeña de Fútbol, la sorpresa la dio Ciudad de Nieva. El equipo “albirrojo” venció ayer a Atlético Talleres de Perico en el “Plinio Zabala” por dos a uno. Por su parte, a la mañana, en estadio “La Tablada”, Malvinas Fútbol Club se impuso dos a cero a Asociación La Viña; mientras que por la tarde en el mismo escenario, General Belgrano también derrotó por dos a cero a Deportivo El Cruce.

En tanto, en el “Líbero Brabo” de General Lavalle, los partidos femeninos y masculinos de la primera división entre San Francisco y Universitario fueron suspendidos al no presentar la ambulancia. Hoy en la reunión del Consejo Directivo se abordará el tema seguramente y se intentará buscar soluciones para que no vuelva a suceder, atendiendo el esfuerzo de los clubes para presentar sus equipos en ambas ramas. También en la ocasión se programará el octavo capítulo del certamen local, sabiendo que el “Cacho Zambrano” estará ingresando en su etapa definitoria en ambas zonas. Vale recordar que este fin de semana que pasó tuvo jornada de descanso Atlético Palpalá.