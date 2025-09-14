“Oro” para Marcelo Torres

En el cierre de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, Jadar 2025, de Rosario de Santa Fe, la delegación de Jujuy sumó tres medallas, una de oro de la mano de Marcelo Torres en lucha, y dos de plata con la gimnasia de trampolín individual con Santiago Ferrari, y sincronizado con Tobias Cruz.

En lucha, el pupilo de Guido Cuevas otra vez se subió a lo más alto del podio demostrando su vigencia en una temporada cargada de competencia "luego del pesaje por la mañana con el sorteo le toco en primera ronda con el luchador de Caba y final con el de Chubut, Alexis Verón que es bueno pero Marcelo fue mejor", comentó a diario El Tribuno de Jujuy el entrenador.

El "Chelo" Torres "sacó mucha diferencia, sobre todo en el segundo asalto que termino ganando por un 15 a 2, la verdad que regresamos muy contentos por el trabajo que se hizo, el esfuerzo que hace Marcelo para trabajar y dedicarse a entrenar todo lo que puede, es una cosecha importante para nosotros", subrayó.

La medalla de oro es "un poco del objetivo que vinimos a buscar pensando en los Juegos Odesur del 2026, con esto ratificamos el nivel que tiene Marcelo Torres y después de los Jadar ya nos dijeron que próximamente será convocado más allá que constantemente lo llaman a las concentraciones", sostuvo Cuevas.

El técnico de la Federación Jujeña de Judo, Lucha y Jiu Jitsu, reconoció que "la verdad que costó y mucho, estamos lejos del centro de competencia y estamos tratando de hacer lo posible en la provincia para seguir sacando competidores de gran nivel".

Por último agradeció "el acompañamiento del Gobierno de la provincia, a la Secretaría de Deportes, a Club Atlético Independiente, Power Center Gym y a todo el Team Cuevas".

En cuanto a la gimnasia de trampolín, Santiago Ferrari en individual quedó en el segundo lugar, lo mismo que por equipo junto a Tobias Cruz en sincronizado, sumando dos medallas de plata.