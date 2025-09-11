°
11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro
El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1395.00

3884873397
PUBLICIDAD
PRIMERA NACIONAL

Se arma la defensa para visitar a Chicago

Vuelve Emiliano Endrizzi, luego de la suspensión, y se baraja el ingreso de Juan Pablo Córdoba en la zaga.

Jueves, 11 de septiembre de 2025 00:00

Gimnasia y Esgrima se prepara para otro choque trascendental fuera de "casa".

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Gimnasia y Esgrima se prepara para otro choque trascendental fuera de "casa".

El domingo a las 13.30 en el barrio porteño de Mataderos, el "lobo" se presentará frente a Nueva Chicago con la misión de ganar para recuperar (al menos hasta que juegue Gimnasia de Mendoza) la cima de la zona B.

Ayer se produjo otro entrenamiento "albiceleste" comandado por el entrenador Matías Módolo. El joven DT piensa y piensa como armar la defensa un "problema" que persiste desde la previa del encuentro pasado en Cuyo.

Se sabe que el "lobo" tendrá la vuelta de Emiliano Endrizzi (ya cumplió sanción por 5 amarillas) en el costado izquierdo de la defensa.

El resto es una incógnita, podría aparecer Juan Pablo Córdoba en la zaga pero todavía no está nada confirmado.

Por su lado, Chicago jugará este domingo y en lo que reste del campeonato solo por cumplir. El "torito" ya se salvó del descenso pero a la vez ya no tiene chance de jugar el Reducido para el segundo ascenso a Primera.

Se vislumbra un partido en el que al no tener nada que perder los del "torito" estén relajados y sin presión alguna algo que puede jugar en contra de Gimnasia y Esgrima.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD