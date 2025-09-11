Se arma la defensa para visitar a Chicago

Gimnasia y Esgrima se prepara para otro choque trascendental fuera de "casa".

El domingo a las 13.30 en el barrio porteño de Mataderos, el "lobo" se presentará frente a Nueva Chicago con la misión de ganar para recuperar (al menos hasta que juegue Gimnasia de Mendoza) la cima de la zona B.

Ayer se produjo otro entrenamiento "albiceleste" comandado por el entrenador Matías Módolo. El joven DT piensa y piensa como armar la defensa un "problema" que persiste desde la previa del encuentro pasado en Cuyo.

Se sabe que el "lobo" tendrá la vuelta de Emiliano Endrizzi (ya cumplió sanción por 5 amarillas) en el costado izquierdo de la defensa.

El resto es una incógnita, podría aparecer Juan Pablo Córdoba en la zaga pero todavía no está nada confirmado.

Por su lado, Chicago jugará este domingo y en lo que reste del campeonato solo por cumplir. El "torito" ya se salvó del descenso pero a la vez ya no tiene chance de jugar el Reducido para el segundo ascenso a Primera.

Se vislumbra un partido en el que al no tener nada que perder los del "torito" estén relajados y sin presión alguna algo que puede jugar en contra de Gimnasia y Esgrima.