Espectacular Trasyunga

San Pedro de Jujuy vibró con el rugir de los motores en la novena edición del Trasyunga de enduro.

Con un buen marco de competidores en el circuito "Tierra Brava" se vivió una fiesta deportiva a cargo de la comuna ramaleña. En un trabajo en conjunto con el Club de Enduro y Rescate, se cumplió con creces con una prueba ya tradicional que figura en el calendario de los amantes del deporte motor de todo el país y quedó demostrado durante el fin de semana pasado.

Coordinado por el Departamento de Deportes Extremo, el Trasyunga se desarrolló en pareja y modalidad de equipo de tres pilotos, logrando así cumplir con lo programado y las expectativas generadas.

"Sin dudas superamos las expectativas que teníamos, un circuito espectacular con un clima favorable para todos los que amamos el deporte con el acompañamiento y apoyo constante de nuestro intendente Julio Bravo que hizo posible que este Trasyunga siga creciendo", agregó.

Rocha remarcó que "es un trabajo que se hace desde el municipio para que el turismo deportivo esté en lo más alto teniendo en cuenta que estamos en temporada baja, pero se logró generar un movimiento económico para nuestros emprendedores".

Para que todo sea una fiesta "fueron muchos meses de trabajo desde el Club de Enduro y Rescate San Pedro, el municipio, las áreas operativas, con meses de trabajo marcando con machete en mano los senderos", subrayó. Rocha se refirió a los más pequeños "la fiesta del Trasyunga comenzó el sábado con las competencias para los más pequeños, el semillero que tuvieron por primera vez la posibilidad de meterse al campo porque les armamos un trazado para ellos, entretenido, divertido", declaró. Al finalizar la jornada se procedió a la entrega de premios a los mejores de cada una de las categorías.