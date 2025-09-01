Muy buen triunfo de la Liga Jujeña sobre la Puneña

Tarde de domingo en "La Tablada" para ver fútbol de selecciones.

Tarde de domingo en "La Tablada" para ver fútbol de selecciones.

Ayer en el estadio de avenida Córdoba se midieron el selectivo Sub 15 de la Liga Jujeña y su par de la Liga Puneña.

El enfrentamiento fue en el marco del Torneo Nacional de Selecciones, un "mata-mata" que definió al equipo clasificado a la próxima instancia del certamen juvenil.

Hubo una gran diferencia en el marcador, los de la entidad capitalina golearon 6 a 0 a los del norte provincial.

La figura del encuentro fue el número 10 del equipo local, Ramiro Nally, que se despachó con un hat-trick.

En el primer cuarto de hora del encuentro, la pelota fue en un 95% propiedad de los anfitriones pero sin la profundidad necesario para romper el cero en el marcador.

Recién a los 21 minutos fue Llanes quien anotó el 1 a 0 para los de la Liga Jujeña.

Sobre los 29 y los 39, los locales ampliaron la diferencia Morales y Miranda respectivamente.

Tras el descanso, en el complemento, fue Nally quien anotó 3 tantos (a los 10, 20 y 31 minutos) en esa etapa para el 6 a 0 final.

El DT

Al finalizar el encuentro entre los seleccionados Sub 15 quien habló en exclusiva con El Tribuno de Jujuy fue el director técnico de la Liga Jujeña, la referencia para Daniel Álvarez García que dejó estos conceptos.

"Muy contento por la clasificación a otra instancia. Creo que tenemos mucho potencial en lo que son las inferiores del fútbol jujeño y bueno hay que trabajar mucho, en conjunto con los clubes, dirigentes para que esto siga creciendo", sostuvo el DT expresando sus sensaciones.

FELICIDAD | LOS JUGADORES DE LA VIÑA CELEBRAN UNO DE LOS TANTOS DE LA VICTORIA SOBRE EL CRUCE.

Valorando lo hecho por sus rivales más allá de la abultada victoria que consiguieron sus dirigidos: "Hay que resaltar el rendimiento del equipo de La Quiaca. Siempre digo que el fútbol de la Puna es muy importante, tiene muchísimos jugadores buenos".

En cuanto a las cualidades que va formando en sus pupilos, el entrevistado comentó: "Es clave la personalidad y ese espíritu ganador, es cuestión de trabajar eso y que los jugadores crean que nos son menos que ninguna provincia"

Agradecimientos. "Dejame mandar un saludo para Marcelo Sánchez, el expresidente de la Liga Jujeña que fue quien confió en mi para este puesto y también a la nueva comisión que me deja seguir con este proceso".

Sub 13: abultada victoria capitalina por 9 a 0

En el primer turno de los partidos que involucraron a los seleccionados en el estadio de “La Tablada” se enfrentaron los combinados de la Liga Jujeña y la Liga Puneña en sus equipos Sub 13.

El partido y la clasificación fue para los “celestes” que vencieron a los del norte de la provincia con un claro y arrollador 9 a 0. Se vio evidentemente una gran superioridad entre un equipo y otro, siempre entendiendo que ambos equipos están en plena formación para ser profesionales.

Clausura: La Viña goleó a Deportivo El Cruce

Ayer en horas de la mañana, cerrando el quinto capitulo liguista en “La Tablada”, La Viña goleó por 6 a 3 a El Cruce y sigue en la pelea por la clasificación. Los goles del encuentro matutino jugado en el reducto de Avenida Córdoba fueron convertidos para los “tiburones” por Mauro Zalazar (en dos ocasiones), Rodrigo Arraya (en dos oportunidades), Sergio Lopez y Leonardo Dionicio (LV).

Mientras que por el lado de las “pirañas” anotaron: Gustavo Luna, Gonzalo Flores y Lautaro Gerez (EC). El deportista Facundo Quispe vio la roja en El Cruce. En la próxima fecha, la número 6, La Viña jugará ante Palermo, mientras que El Cruce hará lo propio ante Alberdi. De esta manera pasó una fecha en la que los posibles candidatos se van afirmando en la zona de clasificación.

Recordemos que los primeros cuatro equipos de cada zona (A y B) se clasificarán a la próxima instancia que será de play off. Clubes como General Belgrano y Luján están atravesando un buen momento y lo reflejan con goles. Candidatos como Talleres y Altos Hornos Zapla siguen firmes en la parte alta de la clasificación. Con el correr de las fechas venideras se volverá más emocionante este Clausura.