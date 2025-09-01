River Plate ganó y sigue liderando en soledad

River Plate venció 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio "Monumental", en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Clausura.

Tras este contundente resultado deportivo, el elenco liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo reafirmó su primer puesto en el Grupo B, con 15 unidades. Un punto por encima de su escolta, Vélez Sarsfield.

Los dos goles del "millonario" fueron realizados por el juvenil Santiago Lencina y el delantero Maximiliano Salas.

Durante la primera parte del partido, el conjunto local desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas generó diversas chances claras de gol.

En el minuto 18, el juvenil Santiago Lencina aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

A los 21 minutos, el centro delantero Maximiliano Salas ganó una disputa dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Matías Borgogno.

En el complemento del partido, el "millonario" regresó al terreno de juego con una actitud diferente, que se observó en el desempeño del equipo. El 2 a 0 en la primera parte, conformó al plantel.

El árbitro del encuentro pitó el final y en Núñez se festejaron 3 puntos que los siguen manteniendo a los de Gallardo, arriba de todos en su zona.

Defensa

Defensa y Justicia venció como local por 2-1 a Belgrano de Córdoba, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio "Norberto Tito Tomaghello".

Los goles del conjunto de Varela los convirtieron Rafael Delgado, a los 8 minutos del primer tiempo, y Juan Miritello, a los 35' del complemento, mientras que Franco Jara de penal había convertido el tanto de la igualdad a los 30' de la etapa inicial.

Con este resultado, los comandados por Mariano Soso alcanzaron la cuarta posición del Grupo A del campeonato local con 12 unidades y quedaron a dos del líder, Barracas Central.

En la próxima jornada, deberán recibir a Platense, el domingo 14 de septiembre desde las 20, luego del receso por la participación de selecciones nacionales en la fecha Fifa.

Por su parte, el "pirata" cayó a la undécima posición con 8 puntos, aunque sigue con grandes chances de meterse en zona de Playoffs si logra una serie de victorias.