Matías Módolo comenzó la conferencia de prensa con una icónica frase: "Hermosa tarde, verdad?", el técnico de Gimnasia y Esgrima contó que en el entretiempo le dijo a sus dirigidos "lo que necesitábamos, que si nosotros no podíamos ganar este partido no podíamos pelear la punta".

El entrenador "albiceleste" remarcó que "vamos a celebrar, la verdad, un trabajo en equipo, dejaron todo, la dirigencia, nosotros, cuerpo técnico, el staff, el plantel, allegados que nos hacen llegar su afecto, que tratan de que nos sentimos como en casa a pesar que muchos están lejos, saben que no es sencillo, quería destacarlo", y se refirió a los hinchas del "lobo" que hicieron una fiesta "hoy-por ayer- la gente sin hacer demagogia fue una cosa de loco, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo".

Ya en lo que fue un análisis del partido, contó que "en el entretiempo les dije las cosas que no me habían gustado, después algunas sugerencias tácticas, ni siquiera indicaciones porque tomábamos buenas decisiones dentro del campo pero estábamos fallando en la ejecución, y eso fue lo que buscamos en el segundo tiempo sin caer en el entusiasmo de la gente, en embrollos que podía generarnos el rival, o fallos arbitrales, sino enfocarnos solamente en tomar mejores decisiones porque habían algunos espacios que podíamos aprovecharlo mejor y tener mucha confianza que podíamos ganar el partido", detalló.

Módolo remarcó: "Estoy muy orgulloso de este plantel que da la vida algunas veces sin hacerlo de la mejor forma que puede hacerlo, pero da la vida y hoy nos llevamos los tres puntos por haber sido muy superiores en el segundo tiempo pero fundamentalmente por haber dejado la vida y haber puesto eso que tenemos que poner para jugar partidos determinante, clásico o no clásico, pero era un partido trascendental que había que ganar y ganamos".

Por último dijo que "es maravilloso lo que estamos haciendo juntos, debemos valorarlo, hay mucho trabajo, de afuera da la sensación que es sencillo ganar, pero se lo dije a los muchachos, están haciendo historia".

Resultados

En otros de los resultados de ayer, Almagro igualó con Quilmes 2 a 2, Deportivo Maipú venció a Deportivo Madryn por 2 a 1. Gimnasia y Tiro festejó ante Alvarado de Mar del Plata por 3 a 0. Güemes se impuso por 1 a 0 ante Colegiales, Patronato empató con Atlanta 0 a 0, mientras que Río Cuarto venció a Temperley 1 a 0, y Los Andes con San Miguel quedaron a mano luego del 0 a 0.