Importante reunión con los árbitros

La secretaria de la Liga Jujeña, Carla Romera, junto al titular de la Comisión Neutral de Árbitros, Eusebio Quispe, participaron de una importante reunión en donde concurrieron todos los jueces de la entidad madre del fútbol jujeño.

Durante el cónclave, realizado en instalaciones de la sede histórica de calle Martín Fierro de esta capital, se ratificaron los compromisos asumidos por la comisión directiva con el afán de salir de esta crisis arbitral tomando todas las medidas pertinentes para alcanzar el objetivo en el corto plazo.

La idea de las partes es poner punto final a las diferencias existentes y aunar criterios para el bien todos en la Liga Jujeña.

Luján se prepara

El presidente de Club Deportivo Luján, Hugo Peñaloza, mantuvo una importante reunión con el equipo del departamento de nutrición del Ministerio de Salud de la provincia, encabezado por Florencia Quintana, para continuar planificando los trabajos a realizarse en el marco del inicio de los talleres de nutrición deportiva, que se enmarcan dentro de la línea de acción "Paso a paso en tu club" que la cartera sanitaria iniciará a brindar el 14 del corriente en nuestras instalaciones como parte del proyecto impulsado de desarrollo integral de las y los deportistas "granates": "No te olvides que viniste a jugar".

Además, en la charla participó la coordinadora del colectivo "Claramente", Aurelia Martínez, quien detalló las acciones que vienen realizando junto a los psicólogos sociales en el acompañamiento que se viene realizando desde septiembre del 2024 a las y los jugadores de la institución del barrio Luján.

Es decir, la entidad "granate" continúa capacitándose en diferentes áreas, siendo positivo desde todo punto de vista.