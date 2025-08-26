Cadillac confirmó a “Checo” Pérez y a Valtteri Bottas como sus pilotos para 2026

La escudería de Cadillac de Fórmula 1 confirmó que sus pilotos en 2026, año en el que comenzará a competir en la categoría reina del automovilismo, serán el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

El equipo estadounidense, que cuenta con el respaldo de General Motors y estará dirigido por el ex director deportivo de Marussia Graeme Lowdon, se convertirá en el undécimo equipo de este deporte la próxima temporada.

Cadillac ha optado por la experiencia con su alineación, fichando a 'Checo' Pérez y al reserva de Mercedes Bottas (que cuentan con 527 participaciones en Grandes Premios y 16 victorias en Grandes Premios entre ellos) con acuerdos de varios años.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones”, dijo Lowdon. “Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”.

Su liderazgo, su retroalimentación, su instinto de competición y, por supuesto, su velocidad serán invaluables para dar vida a este equipo. Muchas gracias al equipo de Mercedes por su cooperación y comprensión.

Marca un regreso notable para el dúo veterano, ambos de 35 años, después de que perdieron sus respectivos asientos en las carreras de F1 al final de la temporada pasada.

Pérez se tomó un tiempo para considerar sus objetivos futuros y pasar tiempo con su familia después de dejar Red Bull , mientras que Bottas permaneció en el paddock como reserva de Mercedes luego de su salida de Sauber .

El mexicano Pérez aporta una inmensa experiencia en la F1, habiendo competido para Sauber, McLaren y Force India/Racing Point antes de pasar a Red Bull, donde ayudó al equipo a ganar el Campeonato de Equipos en 2022 y 2023.

“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera”, dijo Pérez. “Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto”.

Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse en conjunto para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es una marca legendaria en el automovilismo estadounidense, y ayudar a traer una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir.

Me enorgullece formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio. Me complace enormemente formar parte de una alineación tan dinámica, y juntos creo que podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero aspirante, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos.

El finlandés Bottas disfrutó de un éxito increíble en Mercedes, desempeñando un papel clave en las Flechas Plateadas que ganaron el Campeonato de Equipos todos los años desde 2017 hasta 2021.

"Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1, sentí algo diferente: algo ambicioso pero a la vez con fundamento", dijo Bottas. "Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo".

"No todos los días tienes la oportunidad de ser parte de algo que se construye desde cero y ayudar a darle forma para que realmente pertenezca a la parrilla de F1.

“He tenido el honor de trabajar con algunos de los mejores equipos del mundo y ya puedo ver el mismo profesionalismo y hambre aquí.

Esta es una marca icónica con un gran legado en el automovilismo estadounidense, y formar parte de su historia en su llegada al escenario mundial de la F1 es increíblemente especial para mí. Tengo muchas ganas de representar el espíritu americano de las carreras en los mejores circuitos del mundo. También quiero agradecer a Mercedes por su inquebrantable apoyo y deportividad para facilitar este paso tan emocionante.