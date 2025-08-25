Gimnasia empató y no pudo retornar a la cima

En un partido chato, el "lobo" no pudo aprovechar la chance de ganar y alcanzar el liderazgo de la Zona B de la Primera Nacional, a sólo seis fechas del final. En Isidro Casanova empató sin goles con Almirante Brown. Con el resultado de Gimnasia de Mendoza, que había caído ante Central Norte y la posibilidad de recuperar la cima, el técnico Matías Módolo pudo después de 8 fechas repetir el equipo que venía de derrotar de buena manera a Chaco en Jujuy. Luego de un comienzo parejo con reparto de tenencia, el local tuvo la primera de pelota parada tras una falta de Endrizzi. El lateral Villoldo buscó por abajo cerrado un remate que se desvió en Fernández y se fue cerca del travesaño. Al minuto perdió la marca Palazzo por la otra punta y nuevamente el zurdo de la "fragata" envió un centro que cruzó el área chica.

En un partido chato, el "lobo" no pudo aprovechar la chance de ganar y alcanzar el liderazgo de la Zona B de la Primera Nacional, a sólo seis fechas del final. En Isidro Casanova empató sin goles con Almirante Brown. Con el resultado de Gimnasia de Mendoza, que había caído ante Central Norte y la posibilidad de recuperar la cima, el técnico Matías Módolo pudo después de 8 fechas repetir el equipo que venía de derrotar de buena manera a Chaco en Jujuy. Luego de un comienzo parejo con reparto de tenencia, el local tuvo la primera de pelota parada tras una falta de Endrizzi. El lateral Villoldo buscó por abajo cerrado un remate que se desvió en Fernández y se fue cerca del travesaño. Al minuto perdió la marca Palazzo por la otra punta y nuevamente el zurdo de la "fragata" envió un centro que cruzó el área chica.

La primera de Gimnasia fue recién a los 22 cuando tras un desborde de Molina por derecha Maidana dentro del área quiso asistir a Quintana , en vez de rematar y Levi la pudo despejar al córner. Al minuto en una buena triangulación entre Iglesias, González y Almada, éste último intentó desde la puerta del área con un derechazo defectuoso que se fue lejos del arco defendido por Milton Álvarez.

Con carencia de juego e en un campo de juego en mal estado, Módolo probó alternando los volantes externos Molina y Camacho pero las apariciones de los creadores, junto a Maidana, fueron efímeras en el primer tiempo. Sin embargo, la chance más clara fue para el local a los 27', cuando tras una nueva proyección de Villoldo por izquierda, Almada se lo perdió increíblemente en el punto de penal. Al minuto, ésta vez con un ataque del regresado Abreliano por derecha estuvo cerca de anotar el central Dattola de cabeza. A Gimnasia le costaba mantener la posesión, no podía apostar a los pelotazos por el fuerte viento en contra y fallaba.

Después de 40 minutos la visita elaboró una buena acción con la salida limpia de Dematei desde el fondo, Camacho la dejó pasar para Quintana quien abrió para Molina y el exvolante de Dálmine definió débil posición.

En el complemento, a los 7' Maidana lo buscó por afuera a Molina, quien entrando al área sacó un zurdazo que no pudo agarrar de lleno y Fernández estuvo cerca de desviar a la red a metros del arco. Gimnasia empezaba a mostrar otra cara ofensivamente en un partido que lo podía depositar como líder cerca del final del torneo.

A los 23' Soria la metió en el área y Fernández no pudo controlar para quedar de cara al arco. Módolo tardó en mover el banco buscando el gol que le otorgue la posición de privilegio. Recién a los 30 ingresaron Dure, por el medio y Casa, como atacante. El ex San Martin de San Juan rápidamente remató desviado dentro del área. Al minuto Cosaro dejó corto un pase atrás y Álvarez le tapó la definición a Villalba. La única polémica del encuentro fue una jugada rápida que Fernández se iba mano a mano y Dattola pareció tomarlo. A los 36' Camacho envió un córner desde la izquierda tan cerrado que la pelota terminó en la red del lado de afuera. En el final del partido que no pasaba mucho, lo pudo haber ganado el local cuando tras un pelotazo largo que entre Cosaro y Álvarez la dejaron picar en el área y el ingresado Vega ganó de cabeza para reventar el travesaño y perderse el rebote de manera insólita. No fue una buena actuación colectiva de Gimnasia, que perdió una oportunidad de oro para volver a la punta.

Ahora el “clásico”

Por la fecha 29, Gimnasia recibirá a Central Norte de Salta el domingo desde las 16 en el “23 de Agosto”. Y sabe que los “clásicos” son partidos diferentes, donde se puede jugar bien, regular o mal, pero el hincha quiere ganar. El “cuervo” se presentará en Jujuy con el envión anímico que implicó haber derrotado en tiempo de descuento al líder del grupo, el “lobo” mendocino, e ilusionado con dar el golpe como visitante, devolviendo la “gentileza” del triunfo logrado por el equipo de Matías Módolo en Salta.