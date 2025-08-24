Gimnasia juega otra final frente a Almirante Brown

MARCELO DE SANTIS

Gimnasia está metido de lleno a falta de sólo 7 fechas en la pelea por jugar la primera final por el ascenso, pisándole los talones al puntero de la zona, el "lobo" mendocino y hoy las 14, en Isidro Casanova ante Almirante Brown, buscará sumar para llegar de la mejor manera a los próximos dos partidos cruciales, ante Central Norte y el equipo cuyano, quien le lleva dos puntos. Hay dos futbolistas que deben cuidarse para no perderse lo que viene. Ellos son Maidana, con 4 amarillas y Dematei, con 9. Desde que cayó ante Temperley luego de un largo invicto de 13 encuentros, los "albicelestes" sumaron dos grandes triunfos ante Colon y Chaco For Ever y un empate frente a Mitre con un arbitraje desfavorable.

El técnico Matías Módolo dispuso un 11 en reiterados partidos que pareció ser el que más lo conformó y mejores resultados le dio al ex entrenador de Riestra. Para enfrentar a Almirante Brown repetiría el equipo que viene de derrotar categóricamente a Chaco. Hace 8 fechas que no pone la misma formación de una fecha a otra. Entre las jornadas 17 y 19, victorias ante Chacarita y Defensores de Belgrano y empate contra Estudiantes, puso en cancha los titulares que presentaría esta tarde, con la salvedad de que jugaría Gustavo Fernandez por Menendez, quien cumple la sanción ante Central Norte el fin de semana que viene. Para el delantero que viene de anotar el cuarto gol en el certamen será un partido especial por su gran pasado en Laferrere, clásico rival del "mirasol". Se aguarda si Jeremías Perales queda habilitado si se levanta la suspensión por la expulsión sufrida ante Chicago y se mete en la delegación que viaja a Buenos Aires.

El "lobo" quiere ratificar una de las mejores campañas jugando como visitante en mucho tiempo. Sólo cayó dos veces en el torneo, contra el elenco chaqueño y Temperley.