"Fue un gran triunfo, con solidez", dijo el DT Módolo

Matías Módolo, entrenador de Gimnasia y Esgrima, habló en conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo sobre Chaco For Ever por 2 a 0.

Matías Módolo, entrenador de Gimnasia y Esgrima, habló en conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo sobre Chaco For Ever por 2 a 0.

En mención a la victoria que se consiguió ante el equipo del Litoral, el DT sostuvo: "Nos deja perfilado para hacer lo que siempre dijimos que íbamos a hacer, pelear hasta el final". A lo que agregó: "Creo que fue un gran triunfo, con solidez, con contundencia en el primer tiempo, con una autoridad que el equipo viene mostrando".

Asimismo, el técnico se refirió a lo que le faltó a Gimnasia para terminar más tranquilo el duelo frente a For Ever: "Un poquito de contundencia en el segundo tiempo hubiera terminado con otra ventaja. Pero bueno eso muestra que el grupo quiere más, que no se conforma con el 2 a 0, que va a buscar".

Durante la semana pasada, sus declaraciones criticando el desempeño arbitral luego del duelo versus Mitre hicieron mucho eco, tanto dentro de la institución de calle Humahuaca como en los hinchas "albiceleste". Módolo puso paños fríos a esta situación y declaró: "Puertas adentro no hablamos de los arbitrajes, sí cuando me preguntaron por el detalle y la definición de estos últimos partidos es que no podíamos dejar, en el análisis, de ser conscientes que hemos tenido penales a favor que no nos han sido sancionados. Nosotros no estamos para nada con psicosis ni nada, los árbitros se equivocan, aciertan. Nosotros estamos para trabajar".

En relación a como transcurrieron estos días (preparando un partido clave como el de ayer) en los que Gimnasia volvió a ser escolta luego de ser líder por muchas fechas, el DT comentó: "La semana fue muy buena, una de las mejores en el último tiempo".

En alusión a lo que viene, el entrenador expresó: "Estas 7 finales que quedan van a ser reñidas y si las podemos abrir se van a dar partidos como estos y si no va a ser a luchar y luchar y este equipo tiene con qué".

"Este recambio que vamos teniendo y que siempre dije que se iba a dar por opción o por obligación, nos está dando resultado. Los que entran están preparados", expresó el técnico valorando a los jugadores que en oportunidades son suplentes y por diversas situaciones tienen que saltar al campo de juego desde el arranque.

Al final de la conferencia, Módolo se mostró orgulloso del momento que atraviesa el "lobo" en este campeonato de la Primera Nacional 2025, producto del esfuerzo de sus dirigidos, de los dirigentes y de todo su staff que sueñan con regresar a la elite de nuestro fútbol.

Más resultados en la segunda división

Por la vigésima séptima fecha de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, en el estadio Antonio Candini", Estudiantes de Río Cuarto derrotó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Brian Orosco marcó el único gol del cotejo.

Se enfrentaron dos equipos que luchan en su actualidad por entrar al Reducido. El "león" salió victorioso y sube en la tabla de posiciones afianzándose en la búsqueda por el segundo ascenso.

Sin mucho vuelo futbolístico, el equipo cordobés triunfó, siendo figura Cabrera. En la próxima fecha de la Primera Nacional, el equipo de Iván Delfino buscará seguir por este camino cuando enfrente a Defensores Unidos, conjunto que lucha por mantener la categoría.

En otro duelo, San Martín de Tucumán y Alvarado igualaron 0 a 0 en "La Ciudadela" por la 17ª fecha de la Primera Nacional. El equipo marplatense continúa comprometido en la zona de descenso, sin poder aprovechar los tropiezos de sus rivales directos; mientras que los de Mariano Campodónico siguen por la senda irregular alejándose de la cima de las posiciones.

Más marcadores: San Miguel 1 Racing (C) 0; Güemes 1 All Boys 2; Patronato 1 Arsenal 0; Almagro 0 Altanta 0.