Juega Gimnasia, obligado a ganarle Chaco For Ever

Gimnasia y Esgrima juega hoy uno de los partidos más determinantes de los últimos tiempos y lo hace con el respaldo de su gente.

El "lobo" de Módolo, desde las 16, recibe en su estadio a Chaco For Ever con la única intención de obtener los tres puntos para no perderle pisada al líder Gimnasia de Mendoza que ayer salió victorioso de su encuentro y sacó 5 puntos en la cima de la zona B.

El árbitro del encuentro entre los equipos norteños será Joaquín Gil.

El partido se podrá ver a través de la plataforma web de TyC Sports Play.

El equipo "albiceleste" viene de empatar en la fecha pasada frente a Mitre de Santiago del Estero.

Chaco For Ever, por su parte, cayó en su última presentación. Fue por 2 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza en el Litoral.

En Gimnasia, teniendo en cuenta la expulsión que sufrió Cristian Menéndez, habrá al menos un cambio obligado. En lugar del delantero marplatense jugará Alejandro Quintana.

La duda está en el mediocampo donde podría darse la vuelta a la titularidad de Francisco Maidana por Rodrigo Velázquez.

En el equipo chaqueño, según se desprende de los últimos ensayos, el DT Ricardo Pancaldo tendría en mente realizar cinco cambios respecto del equipo que viene de caer como local. Ingresan David Valdez (cumplió su sanción), Mathias Silvera (recuperado de una contractura), Santiago Valenzuela (ya está "ok" tras el desgarro), Santiago Úbeda (recuperado de una sobrecarga) y Leonardo Marinucci (mucho mejor de una molestia en el isquiotibial) por Jorge Zules Caicedo, Jonatan Fleita, Robertino Seratto, Juan Manuel Carrizo e Imanol Enríquez, respectivamente.

Sin lugar a dudas será un encuentro vibrante entre dos protagonistas de la zona B que sueñan con ascender a la máxima categoría de nuestro fútbol.

Para los niños

En un gesto lleno de compromiso social, hoy Gimnasia y Esgrima permitirá a cada socio y cada adulto que adquiera su entrada, ingresar al estadio "23 de Agosto" con un menor de hasta 12 años sin costo adicional para presenciar el encuentro contra Chaco For Ever.

Ganó el “lobo” mendocino

Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció por 2 a 1 a Almirante Brown, en el marco de la fecha 27 de la Primera Nacional 2025. En un partido emocionante en el estadio “Víctor Antonio Legrotaglie”, el “lobo” logró imponerse y afianzarse en la punta de la Zona B, con 52 puntos. Durante el primer tiempo, Gimnasia no mostró su mejor versión y cometió errores. Pese a que pudo haber aumentado la ventaja, el descanso llegó con el 1-0. Luego, en el complemento, Ariel Broggi decidió implementar varios cambios: sacó a Nicolás Servetto y Lucas Bustos, y mandó a la cancha a Brian Andrada y Mario Galeano.

Además, soltó más al ingresado Cortéz (Nadalín salió por una molestia). Desde ese momento, el lobo levantó el ritmo. Recuperó la posesión del balón, y se mostró activo en la búsqueda del empate. Cerca de los 10’, desde un tiro de esquina pasado al segundo palo, la bajó Nicolás Ferreyra y por el medio apareció Lautaro Carrera para marcar el empate. Sin embargo, a los 27’, el Lobo apuró para sacar un lateral en los últimos metros, Andrada tiró un gran centro, Galeano la frenó con el pecho, y Ferreyra dio vuelta la historia. Así, Gimnasia continúa firme en la cima de la zona B.