Juegan hoy las finales de la Capitalina

Hoy se juegan las finales del torneo "Preparación" que hace disputar la Asociación Capitalina de Básquet. A las 16 juegan en U18 y a partir de las 18 será el turno de la categoría mayores, todo en el estadio "Federación".

Atlético Cuyaya y Villa San Martin buscarán coronar el primer certamen de la temporada en la categoría U18. El "bandeño" llega de imponerse ante Atlético Independiente 50-46, mientras que la "villa" eliminó en semi a Atlético Gorriti 79-43.

Luego será el turno de la final en primera, Atlético Cuyaya se medirá con Ciudad de Nieva a partir de las 18. El "bandeño" en semifinal dejó en el camino a Club San Martín 93-77, y los "leones" le ganaron a Atlético Gorriti en un duelo apasionante que se definió sobre el final, por 96-94.

Se espera contar con la presencia del público jujeño amante del básquet, ya que por la calidad de jugadores de los cuatro equipos, tanto los que jugarán en U18 como mayores, por lo que serán dos finales cerradas y que se van a definir en detalles sobre el tiempo reglamentario.

El domingo, también en el mítico estadio "Federación", juegan la final de las categorías U14, a partir de las 16 con el encuentro entre Independiente y Atlético Gorriti, a las 17.30 en U21 será entre Ciudad de Nieva y Villa San Martín, al tiempo que completan a las 19, en U16 Club Independiente con Atlético Gorriti.

Al finalizar los encuentros se procederá a la entrega de premios y reconocimientos a los campeones y finalistas de cada una de las categorías, pensando ya luego en el Anual.