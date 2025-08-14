¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Liga jujeña de Fútbol
Capacitación
PRIMERA NACIONAL
tenis de mesa
hockey femenino
Copa País
NACIONAL DE VETERANAS EN JUJUY
Escuela Nº 79 “Estanislao Se‑ vero Zeballos”
Humahuaca
Casabindo
Liga jujeña de Fútbol
Capacitación
PRIMERA NACIONAL
tenis de mesa
hockey femenino
Copa País
NACIONAL DE VETERANAS EN JUJUY
Escuela Nº 79 “Estanislao Se‑ vero Zeballos”
Humahuaca
Casabindo

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2186.25

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Clasificó la Liga del Ramal

La Liga del Ramal clasificó a la otra instancia de la Copa País, al vencer a su par de la Liga Jujeña por penales.

Jueves, 14 de agosto de 2025 01:02

Liga del Ramal avanzó de ronda en la Copa País al vencer a la Liga Jujeña 8 a 7 por penales tras el empate 3 a 3.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Liga del Ramal avanzó de ronda en la Copa País al vencer a la Liga Jujeña 8 a 7 por penales tras el empate 3 a 3.

El encuentro se jugó en el estadio "Visera de Cemento" de San Pedro de Jujuy.

Elías, Flores y Méndez, para los locales, Durán, Arroyo y Marcial para la visita.

En los penales, del Ramal se impuso con M Lucero, Gallardo, L. Lucero, Fanola, Méndez, Franco, Ponce y Córdoba.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD