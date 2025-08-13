Mañana empieza el 3º capítulo del Clausura

Todo encaminado para la tercera fecha del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" que el Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol programó para mañana iniciar los encuentros de Primera División en femenino y masculino.

A continuación se repasará la grilla de partidos que arrancarán mañana en el estadio "Líbero Brabo" entre Deportivo Alberdi y General Belgrano cuando a las 14 jueguen las chicas y a las 16 los varones.

Mientras que el viernes se disputarán cuatro duelos. A partir de las 14 jugarán en femenino y desde las 16 en masculino, en el predio "Jesús Flores" lo harán Atlético Palpalá frente a Atlético Talleres; en el estadio "Emilio Fabrizzi" se medirán Altos Hornos Zapla y Universitario 23 de Agosto y en el estadio "Líbero Brabo" se verán las caras General Lavalle vs San Francisco.

En la misma jornada pero en el estadio "La Tablada" se cruzarán Atlético Cuyaya ante Ciudad de Nieva a partir las 19 lo harán las mujeres y desde las 21 los muchachos.

Ya en la jornada del sábado en el reducto de avenida Córdoba de nuestra capital se enfrentarán Sportivo Palermo con Atlético Gorriti, desde las 14 jugarán las chicas y a las 16 los varones.

En tanto que el domingo 17 de agosto, feriado nacional por al aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, continuará la instancia en el estadio "La Tablada" con el duelo entre La Viña y Comercio, en femenino se medirán a las 14 y en masculino desde las 16. Y en el predio "Jesús Flores", a las 14 las mujeres y a las 16 los muchachos de Malvinas contra Deportivo El Cruce.

La fecha 9 del Clausura doméstico se completará el miércoles 20 del corriente mes en el predio Papel NOA jugarán Gimnasia ante Deportivo Luján. Las mujeres se toparán desde las 14 y los varones a partir de las 16.

Además se confirmó que la final por la 2º plaza al Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, masculino, se disputará el viernes 15 en "La Tablada" entre Malvinas vs Luján a las 16.

Del mismo modo, se presentó el programa "Club Atlético Trátame Bien". El lanzamiento del proyecto de la Secretaría de Deportes de la Provincia es una iniciativa que busca prevenir todo tipo de violencias en los ámbitos deportivos y promover espacios más seguros para niños, niñas, adolescentes y adultos.

También se concretó una reunión importante donde la secretaria de la Liga Jujeña, Carla Romera junto al titular de la Comisión Neutral de Árbitros, Eusebio Quispe, convocaron a todos los jueces de la entidad madre del fútbol jujeño para dialogar.

En el mismo cónclave se ratificaron los compromisos asumidos por la nueva Comisión Directiva con el afán de salir de esta crisis arbitral tomando todas las medidas pertinentes para alcanzar el objetivo en el corto plazo.