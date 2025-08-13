¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Carlos Ferraro
Turismo en Jujuy
Historias de superación
Abra Pampa
Humahuaca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
barrio Aguas Negras
Narcomenudeo
PALPALÁ
Carlos Ferraro
Turismo en Jujuy
Historias de superación
Abra Pampa
Humahuaca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
barrio Aguas Negras
Narcomenudeo
PALPALÁ

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2194.50

DÓLAR BLUE

$1330.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

El "rojo" juega en Chile

Independiente visitará hoy a la Universidad de Chile, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita cortar con su mala racha.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 01:00

El encuentro, que se disputará en el estadio "Julio Martínez Pradanos", está programado para las 21.30 y se podrá ver a través de Espn y Disney +. El árbitro será el brasilero Anderson Daronco, mientras que en el VAR estará su compatriota Daiane Muniz.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El encuentro, que se disputará en el estadio "Julio Martínez Pradanos", está programado para las 21.30 y se podrá ver a través de Espn y Disney +. El árbitro será el brasilero Anderson Daronco, mientras que en el VAR estará su compatriota Daiane Muniz.

Independiente, que tiene como director técnico a Julio Vaccari, fue protagonista de un muy flojo comienzo de semestre, ya que sufrió una temprana eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba, mientras que en el Torneo Clausura solo sumó dos puntos en cuatro fechas.

Sin embargo, este último fin de semana mostró una versión muy mejorada para poner en serios aprietos a River en el torneo local, aunque finalmente igualaron sin goles.

En lo que respecta a la actual Copa Sudamericana, el "rojo" viene de conseguir el primer puesto en el Grupo A, en el que terminó por encima de Guaraní de Uruguay, Boston River de Uruguay y Nacional Potosí de Bolivia.

Universidad de Chile, por su parte, viene de terminar tercero en el Grupo A de la Copa Libertadores, finalizando por debajo de Estudiantes de La Plata y Botafogo de Brasil, por lo que terminó cayendo a la Sudamericana.

Ya en esta competición, los dirigidos por Gustavo Álvarez golearon a Guaraní de Paraguay.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD